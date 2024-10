Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Inter, match in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico e valido per l’ottava giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Ivan Juric e Simone Inzaghi.

Tutto pronto per la supersfida che chiude la domenica dell’ottavo turno di Serie A. L’Inter affronta la Roma all’Olimpico con l’obiettivo di riportarsi da sola al secondo posto in classifica e rispondere ai successi di Milan, Juventus e Napoli e tornare a -2 dalla squadra di Antonio Conte attuale capolista. I giallorossi cercano una svolta nella loro stagione e puntano ad una super vittoria contro i Campioni d’Italia.

Le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Inzaghi punta sui titolarissimi. Riecco Barella. Giallorossi col tridente Dybala, Pellegrini e Dovbyk

L’Inter vuole dare seguito e continuità alle vittorie contro Udinese e Torino e tornare a vincere in uno scontro diretto a distanza di quasi due mesi e dal 4-0 casalingo inflitto all’Atalanta. Qualche defezione a centrocampo per i nerazzurri, che devono fare a meno di Piotr Zielinski e Kristjan Asllani oltre che dell’esterno destro Tajon Buchanan. Scelte della vigilia confermate per Inzaghi, che sceglie il suo 11 tipo. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, Acerbi e Pavard. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Darmian che vince il solito ballottaggio con Dumfries. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

La Roma di Juric conta le assenze di Saelemaekers e di El-Shaarawy, ma anche sui recuperi fondamentali di Paulo Dybala e Artem Dovbyk, che hanno superato i rispettivi stop fisici degli ultimi giorni. Giallorossi che rispondono col 3-4-2-1 con Svilar in porta, difesa con Mancini, Ndicka e Angelino. Linea di centrocampo con Celik e Zalewski sugli esterni e Koné e Cristante in mediana. In attacco Dybala e Lorenzo Pellegrini a supporto di Dovbyk.

Le formazoni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino, Celik, Koné, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Dovbyk.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella. Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.