Roma-Inter, le probabili formazioni del big match

Questa sera alle 20:45 i nerazzurri affrontano i giallorossi all’Olimpico nel match valido per l’ottava giornata di campionato. I nerazzurri vogliono rispondere alle vittorie di Milan e Juventus e riprendersi il secondo posto in solitaria e tenere il passo del Napoli. La squadra di Juric sogna la prima vittori stagionale contro una big. Le probabili formazioni di Roma-Inter.

Le luci dello Stadio Olimpico sono pronte ad accendersi per fare da teatro a Roma-Inter, posticipo serale che chiude la domenica dell’ottavo turno di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alle vittorie contro Udinese e Torino e risalire al secondo posto (in attesa del Napoli, impegnato nel lunch match con l’Empoli). I giallorossi vogliono dare una sterzata alla loro stagione fin qui molto altalenante per prestazioni e risultati.

Roma-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi ritrova i titolarissimi, ma è emergenza in mediana. Juric si affida a Dybala e Dovbyk

I Campioni d’Italia sono in un periodo positivo, con l’Inter che arriva da tre vittorie di fila tra Serie A e Champions League e che hanno permesso ai nerazzurri di candidarsi come prima inseguitrice del Napoli. I successi nella giornata di ieri di Milan e Juventus, hanno fatto scendere l’Inter in classifica al terzo posto a quota 14 e l’obiettivo è fare bottino pieno all’Olimpico.

Occasione di rivalsa in casa Roma, con i giallorossi che tra Europa League e campionatneo vengono da una sconfitta con l’Elfsborg e un pareggio col Monza. I capitolini vogliono risalire la classifica nelle zone alte e per farlo c’è da fare il colpo grosso contro i nerazzurri. Roma attualmente nona in classifica a 10 punti.

Le probabili formazioni

Per il big match contro la Roma Simone Inzaghi va verso la conferma della sua formazione tipo, con il tecnico nerazzurro che ritrova i suoi titolarissimi. Il rientro più importante è quello di Nicolò Barella, con il centrocampista italiano che ha recuperato dall’infortunio alla coscia destra di quasi un mese fa. Qualche defezione per l’Inter, che oltre al lungodegente Tajon Buchanan deve fare a meno di Piotr Zielinski (elongiazione ai flessori della coscia destra per lui) e di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese ha dato forfait nella giornata di ieri a causa di una botta al ginocchio rimediata in allenamento. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, Acerbi e Pavard. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Darmian. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Due recuperi fondamentali per la Roma, con Juric che ritrova Artem Dovbyk e Paulo Dybala dopo gli acciacchi delle ultime settimane. Un solo dubbio per i giallorossi e che riguarda la posizione di Angelino. Lo spagnolo è al momento avanti su Hermoso per lo slot di difensore di sinistra, con l’avanzamento ad esterno tutta fascia di Zalewski. Non a disposizione Saelemaekers ed El-Shaarawy.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino, Celik, Koné, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Dybala Dovbyk.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.

Dove vederla in TV

La partita Roma-Inter è in programma questa sera domenica 20 ottobre 2024 alle 20:45 e sarà disponibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device.