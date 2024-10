Inter, verso lo Young Boys: emergenza totale per Inzaghi

Archiviata l’importantissima vittoria per 0-1 contro la Roma di ieri sera nell’ottava giornata di campionato, l’Inter si prepara all’impegno in Champions League contro lo Young Boys e in programma mercoledì sera in Svizzera. Emergenza infortuni per Mister Inzaghi, che contro la formazione elvetica rischia di avere gli uomini contati a centrocampo.

Non c’è troppo tempo per ragionare o prendere fiato, perché tra poco più di 48 ore l’Inter dovrà tornare in campo per il match europeo contro lo Young Boys e valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Dopo il pareggio con il Manchester City e la vittoria con la Stella Rossa, i nerazzurri puntano ad arrivare a quota 7 nella classifica generale e fare un altro passo avanti verso la possibile qualificazione tra le prime 24.

Inter, focus sullo Young Boys ma è emergenza a centrocampo: Calhanoglu e Asllani out per la Champions. KO anche Acerbi, ma c’è un recupero in mezzo

La difficile e sofferta vittoria dell’Olimpico contro la formazione giallorossa ha lasciato in dote all’Inter alcune note poco piacevoli, come gli infortuni occorsi ad Hakan Calhanoglu e a Francesco Acerbi. Problema all’adduttore della coscia sinistra per il centrocampista turco e fastidio ai flessori sempre della coscia sinistra anche per il difensore italiano. Due guai muscolari che hanno costretto i due titolari nerazzurri ha la sostituzione già nel primo tempo.

In attesa degli esami in programma tra domani e mercoledì di Acerbi (sicuramente out contro lo Young Boys) oggi si sono svolti quelli di Calhanoglu, che hanno evidenziato per il mediano dell’Inter un’elongiazione agli adduttori della coscia sinistra. Non uno stop troppo grave, ma che lo esclude dalla trasferta di Berna e lo mette in dubbio per la partita di domenica in campionato contro la Juventus, dove comunque il club spera in un recupero lampo del giocatore.

Asllani non ce la fa, Zielinski sì. Inzaghi deve ripensare la mediana

Emergenza a centrocampo dovuta anche all’assenza di Kristjan Asllani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il mediano albanese classe 2002 non ha smaltito la botta al ginocchio rimediata nella giornata di giovedì e non sarà a disposizione contro lo Young Boys.

Parziali buone notizie sembrano arrivare da Piotr Zielinski. La mezzala polacca out contro la Roma per un fastidio alla coscia destra ha lavorato a parte nell’allenamento di questa mattina, ma le sensazioni per la sua convocazione per la partita di Champions League sono positive e potrebbe recuperare almeno per la panchina.