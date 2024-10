Inter, in vista impegni decisivi: ecco le prossime partite dei nerazzurri (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)-interdipendenza.net

Il tour de force dei nerazzurri non è ancora finito, anzi, le prossime tre partite dell’Inter saranno fondamentali per l’economia della stagione. Ecco gli avversari e in quali sfide saranno impegnati.

Le prossime partite dell’Inter: in campionato Venezia e Napoli

La recente vittoria sull’Empoli, battuta per 3-0 grazie alla doppietta di Frattesi e alla rete di Lautaro, ha sicuramente dato morale all’Inter che ora però deve già pensare alle prossime partite. Il primo impegno è molto vicino, infatti i nerazzurri affronteranno a San Siro il Venezia domenica 3 novembre.

Una sfida sulla carta semplice, ma se c’è qualcosa che conosciamo bene della Serie A è che nessun avversario si da per vinto in partenza. Anzi, i Lagunari arriveranno al match freschi di vittoria sull’Udinese, battuta in rimonta per 3-2.

Una squadra lotterà per guadagnare punti utili per la salvezza, l’altra per rimanere vicina al Napoli. Proprio la partita con i partenopei chiuderà il filotto di gare prima della sosta, un big match che profuma di Scudetto nonostante al termine del campionato manchi ancora molto.

Gli uomini di Antonio Conte si sono appena imposti sul Milan, affronteranno poi l’Atalanta e per finire chiuderanno il cerchio con i meneghini. Sarà una sfida ad altissima adrenalina in cui vincere sarebbe fondamentale.

La prossima partita di Champions dell’Inter

Tra Venezia e Napoli, però, ci sarà la delicatissima partita di Champions con l’Arsenal. I Gunners sono forti e ricoprono la terza posizione in Premier League, mentre in Europa hanno conquistato due vittorie e un pareggio, lo stesso score dell’Inter in sostanza.

In questo caso, chi vince fa un deciso passo avanti nella corsa ai play-off e anche per questo motivo nessuna delle due squadre vuole perdere. Simone Inzaghi spera di arrivarci con tutti gli effettivi, Calhanoglu e Acerbi compresi dato che sono pronti al rientro dall’infortunio.

Terminato questo filotto di partite, che prevederà dunque in sequenza Venezia, Arsenal e Napoli, ci sarà la sosta per le nazionali e sarà tempo di tirare le somme.