Calhanoglu e Acerbi pronti al rientro: ecco quando tornano (Photo by Fabrizio Corradetti / LaPresse)-interdipendenza.net

Buone notizie in casa Inter: Calhanoglu e Acerbi sono pronti al rientro e presto torneranno a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco le loro condizioni e quando torneranno in campo.

Calhanoglu e Acerbi pronti al rientro: ecco la data in cui torneranno in campo

Dopo il pareggio con la Juventus e i seguenti dubbi sulla condizione dei nerazzurri, sono tornati i tempi sereni in casa Inter che è tornata a vincere e a convincere nel 3-0 rifilato all’Empoli di D’Aversa. Anche in questa partita qualcuno si è dovuto adattare, parliamo di Barella chiamato a fare le veci di Calhanoglu che era ancora assente per infortunio.

Una situazione che però ora, per fortuna, rischia di non verificarsi più: il turco e Acerbi hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo, ma già dalla giornata di domani dovrebbero svolgere parte dell’allenamento con il resto dei compagni.

Sarebbero due recuperi fondamentali data la quantità di partite che i nerazzurri stanno disputando. Prima della sosta avranno ancora tre impegni: Venezia, Arsenal e Napoli e il tecnico piacentino vorrebbe averli a disposizione già domenica nell’11^ giornata di Serie A con i Lagunari.

Situazione diversa invece quella di Carlos Augusto, costretto ai box ancora per un po’ di tempo, Dimarco è quindi chiamato a fare gli straordinari a meno che Inzaghi non decida di schierare al suo posto Darmian.

Calhanoglu e Acerbi in campo con il Venezia?

Calhanoglu e Acerbi, dunque, sono pronti al rientro, saranno a disposizione già nel prossimo turno di campionato? È ancora troppo presto per poterlo sapere, certo è che Inzaghi vorrebbe quantomeno averli a disposizione per la panchina.

Per caratteristiche, il turco rispetto all’italiano è ancora più imprescindibile nella formazione del tecnico piacentino, se dovesse rientrare, Barella potrebbe tornare a svolgere le sue normali mansioni, anche se Frattesi non ha per nulla sfigurato e ha anche siglato una doppietta.