Empoli-Inter, Inzaghi: “Questa è stata una risposta per noi”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 0-3 contro l’Empoli nel match valido per la decima giornata di campionato.

Una vittoria importante e convincente che in parte cancella la delusione per il 4-4 contro la Juventus ottenuto domenica a San Siro. L’Inter batte 0-3 l’Empoli e si riporta a -4 dal Napoli e resta seconda in classifica a 21 punti. Di seguito le parole e l’analisi del tecnico nerazzurro sul successo del Castellani.

Empoli-Inter, Inzaghi torna a sorridere: “Abbiamo avuto la pazienza di sbloccarla e siamo stati bravi. Da due giorni ero in un mix di emozioni dopo la Juve”

“I ragazzi sono stati bravissimi. Non era semplice perché l’Empoli è una squadra ostica e che in casa aveva preso 1 solo gol. Sapevamo che ci avrebbero creato dei problemi. Nel primo tempo abbiamo gestito la palla, ma siamo stati poco rapidi a muoverla. Però poi continuando a manovrare prima o poi sapevamo che avremmo potuto sbloccarla e così è stato. Una ottima vittoria che volevamo con tutte le nostre forze“.

“Siamo tutti soddisfatti per Lautaro. So bene che per un attaccante è importante fare gol. Ma lui per noi sarà sempre una soluzione e mai un problema. Lui ha sempre giocato bene, poi è chiaro che un attaccante vive di momenti. L’ho tenuto dentro perché volevo che segnasse perchè so che ci teneva. Sono contento per lui , per la doppietta di Frattesi ma anche per tutta la squadra. Dobbiamo continaure a lavorare e poi siamo sicuri che le soddisfazioni arriveranno“.

“Palacios è un giocatore giovane che è arrivato due mesi fa e che si sta impegnando tantissimo. I ragazzi erano contenti del suo esordio. É un giocatore di qualità che avrà un grande futuro. Deve ancora capire, lavorare e imparare dai suoi comapgni più esperti. Ma sicuramente farà molto bene“.

“Questa è una risposta a noi perché io in questi due giorni in mezzo ero un mix di emozioni. Perché la partita di domenica per quello che abbiamo fatto avremmo meritato di più. Ma il calcio è così e avremmo dovuto fare ancora meglio. In questi giorni abbiamo lavorato e abbiamo recuperato le energie perché stiamo giocando quasi sempre e anche con delle assenze. In molti hanno dovuto fare gli straordinari a causa di qualche defezione. Asllani non è ancora al meglio e oggi era disponibile solo in emergenza. Da Roma stiamo giocando solo con 3-4 centrocampisti“.