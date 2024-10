Empoli-Inter 0-3, doppio Frattesi e Lautaro riportano la vittoria

L’Inter batte 0-3 l’Empoli al Castellani nel match valido per la decima giornata di campionato e torna a correre dopo il pari con la Juventus. Partita in discesa per i nerazzurri, che si trovano in superiorità numerica dopo la mezzoa del primo tempo per il rosso di Goglichidze e poi si scatenano nella ripresa. Doppietta di Frattesi e sigillo di Lautaro Martinez. Nerazzurri che salgono a 21 punti e si riportano a -4 dal primo posto del Napoli.

Serviva una vittoria di carattere e di orgoglio dopo l’amaro 4-4 rimediato contro la Juventus nel big match di domenica scorsa, e l’Inter torna al bottino pieno in campionato ristabilendo la distanza di -4 dal Napoli capolista. Vittoria rotonda dei nerazzurri sul campo dell’Empoli, firmata da un super Frattesi che coglie bene l’occasione da titolare e dal ritorno al gol di Lautaro Martinez.

Al minuto 6 arriva il primo pericolo per l’Inter, con Bastoni che perde palla a centrocampo e lancia il contropiede dell’Empoli. Solbakken parte in profondità su assist di Colombo e calcia in porta col destro, attento Sommer che blocca. Nerazzurri molto lenti nella manovra di gioco e sempre in difficoltà nel proteggersi dai contropiedi avversari, con l’Empoli aggressivo nel pressing in mezzo al campo e che trova spazio da attaccare in ripartenza contro la non velocissima retroguardia nerazzurra. Minuto 12 occasione per l’Inter da piazzato. Dimarco mette in mezzo e trova Lautaro Martinez di testa, deviazione quasi decisiva di Ismajli che costringe ad una super parta Vazquez che leva il pallone dall’incrocio.

Al 19′ l’Inter la sblocca. Lautaro riesce a ricevere palla in zona trequarti e riesce a servire l’inserimento di Matteo Darmian che sfonda in area e batte a distanza ravvicinata Vazquez. Il gol è però annullato per un tocco di mano del laterale nerazzurro e il punteggio resta sullo 0-0. Alla mezzora colpo di scena della partita. Bruttissimo intervento sulla caviglia sinistra di Thuram di Goglichidze, che dopo il VAR viene espulso e lascia l’Empoli in dieci uomini. Inter che prende maggior controllo del possesso, ma non riesce a trovare lo spazio giusto per entrare dentro alla difesa dell’Empoli, a causa di una manovra ancora troppo lenta e con poco ritmo nonostante l’uomo in più. Primo tempo che si chiude sullo 0-0 con l’Inter in superiorità numerica per l’espulsione di Goglichidze dopo 30 minuti.

I nerazzurri si stappano nel secondo tempo e sfruttano l’uomo in più. Frattesi con le sue armi e il ritorno al gol del Capitano. Gioco ancora da migliorare

Ad inizio ripresa l’Inter la sblocca. Sventagliata di Bastoni a cercare Darmian, torre aerea del laterale nerazzurro a premiare l’inserimento di Frattesi, che con un sinistro di controbalzo che sbatte sulla traversa prima di insaccarsi regala lo 0-1 all’Inter. Nerazzurri che però non accelerano troppo alla ricerca del raddoppio che chiuderebbe il match e continuano con una linea di gioco piuttosto compassata. A metà ripresa triplo cambio per l’Inter: dentro Pavard, Dumfries e Zielinski per Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan e con lo spostamento di Bisseck e Darmian sul lato sinistro.

Minuto 66 occasione per il raddoppio dell’Inter. Palla dentro da piazzato di Zielinski, colpo di testa preciso di Lautaro Martinez ma parata centrale di Vazquez. Lo 0-2 arriva però sessanta secondi più tardi. Combinazione a destra dell’Inter, con Lautaro che appoggia bene per Frattesi che di prima piazza il destro e trafigge Vazquez: doppietta per la mezzala italiana. Al 78′ l’Inter la chiude in scioltezza. Errore in costruzione di Vazquez che regala palla a Barella, sfera a Lautaro che da dentro l’area con un mancino rasoterra firma lo 0-3. Al minuto 81 da segnalare l’esordio in maglia nerazzurra di Tomas Palacios, entrato al posto di de Vrij.