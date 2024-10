Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Empoli-Inter, match in programma alle 18:30 allo Stadio Carlo Castellani e valido per la decima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Roberto D’Aversa e Simone Inzaghi.

L’Inter in trasferta ad Empoli con l’obiettivo di dimenticare il paradossale 4-4 di domenica contro la Juventus, che è valso due punti persi e l’allontanamento del Napoli in classifica, con i partenopei attualmente a +7 dopo il successo di ieri contro il Milan. I nerazzurri (a meno di due settimane dallo scontro diretto) vogliono rifarsi sotto a -4 e tenere viva la lotta Scudetto.

Empoli-Inter, le formazioni ufficiali del match: Barella regista e Frattesi rileva Zielinski. Bisseck e Darmian per Pavard e Dumfries

Pochissimo turnover per Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che va a confermare 8/11 della squadra che ha pareggiato con la Juventus. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck al posto di Pavard. A centrocampo Barella arretra nuovamente nel ruolo di regista, con Frattesi che subentra al posto di Zielinski in un reparto completato da Mkhitaryan. Sulle fasce confermato Dimarco a sinistra, mentre a destra Darmian torna dal primo minuto al posto di Dumfries. In attacco ancora titolari Lautaro Martinez e Thuram. Sempre out per infortunio Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto.

Qualche assenza per D’Aversa, che deve fare a meno soprattutto di Sebastiano Esposito in attacco, con il giovane di proprietà Inter fuori per infortunio. Toscani col 3-4-2-1 con Vazquez in porta, difesa con Goglichidze, Ismajli e Viti. A centrocampo Gyasi, Anjorin, Maleh e Cacace. Fazzini e Solbakken a supporto dell’unica punta Colombo.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vazquez, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Anjorin, Maleh, Cacace, Fazzini, Solbakken, Colombo.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.