Empoli-Inter, niente sfida con l’ex: out per infortunio

L’Inter si prepara ad affrontare l’Empoli nella partita in programma domani sera alle 18:30 allo Stadio Carlo Castellani e valevole per la decima giornata di campionato. Assenza pesante per i toscani, che dovranno fare a meno di Sebastiano Esposito: attaccante in prestito all’Empoli ma di proprietà nerazzurra.

Domani si torna già in campo nel primo turno infrasettimanale della stagione. Un’occasione da sfruttare per l’Inter, che deve dimenticare in fretta il pazzesco ma anche malinconico 4-4 di domenica contro la Juventus. Il prossimo ostacolo per i Campioni d’Italia è l’Empoli di Roberto D’Aversa, avversario nella sfida della decima giornata di campionato.

Empoli-Inter, i nerazzurri evitano “lo spauracchio” Esposito: il giovane di proprietà Inter out per infortunio

Una partita da non sottovalutare per i nerazzurri, con una squadra che tra le mura amiche ha fermato sul pari la Juventus e la Fiorentina e perso di misura contro il Napoli. Un Empoli compatto ed efficace in possesso, a cui però mancherà un elemento importante in zona offensiva come Sebastiano Esposito.

Il giovane attaccante classe 2002 è attualmente in prestito all’Empoli dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 5 milioni di euro). Una buona stagione per ora per il ragazzo cresciuto nelle Giovanili nerazzurre, autore di 2 gol e 1 assist in 8 presenze. Esposito che ha già saltato la partita contro il Parma, non sarà a disposizione nemmeno contro l’Inter a causa del proseguo di un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

“Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Sebastiano Esposito hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro“.

I nerazzurri evitano il gol dell’ex

Un’occasione persa per Sebastiano Esposito, che sicuramente avrebbe voluto esserci e fare bella figura contro la sua Inter e magari segnare il classico gol dell’ex per farsi rimpiangere (solo 15 presenze in prima squadra e con 1 gol per lui). I nerazzurri eviteranno questa eventualità, ma dovranno comunque fare molta attenzione alla difficile trasferta del Castellani.