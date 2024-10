L’Inter sorride per il rientro di Asllani che ormai ha recuperato dall’infortunio, ma con l’Empoli probabilmente partirà dalla panchina. Ecco chi giocherà al suo posto nella 10^ giornata di Serie A.

L’Inter si gode il rientro di Asllani, ma con l’Empoli finirà in panchina

Sono stati giorni complicati quelli dell’Inter di Simone Inzaghi che ha dovuto privarsi di Calhanoglu, out per infortunio. In tutto questo, anche Asllani era fermo ai box, ovvero il suo sostituto naturale. Il tecnico piacentino ha dovuto studiare soluzioni alternative ma ha deciso di non cambiare configurazione tattica alla sua squadra.

Così, Barella prima e Zielinski poi ne hanno fatto le voci e il secondo ha messo in scena prestazioni più che convincenti. Con la Juventus ha segnato anche due gol su rigore, dimostrando tutta la sua personalità. Il rientro dell’albanese sistema sicuramente un po’ di cose in mezzo al campo, in attesa che ritorni anche il turco che ha dichiarato che per domenica dovrebbe essere pronto.

A questo punto la domanda sorge spontanea: contro l’Empoli Asllani giocherà? Con buona probabilità partirà dalla panchina. Ha ancora una fasciatura al ginocchio e non è proprio al 100%, più probabile un suo ingresso in corsa.

Chi gioca dal primo minuto nel centrocampo dell’Inter

Asllani è tornato, ma non è ancora al 100%. Simone Inzaghi sappiamo bene che vuole avere a disposizione giocatori in forma e pronti ad “andare in guerra”. Considerate le ultime uscite dei nerazzurri, le alternative sono fondamentalmente due: Barella e Zielinski.

La soluzione che probabilmente sceglierà il tecnico dei nerazzurri sarà la seconda. Il polacco dà buone garanzie in una posizione tutt’altro che semplice e gli inserimenti del sardo sono troppo importanti. Sullo sfondo rimane anche il dubbio legato a Frattesi, che data la quantità di partite potrebbe anche giocare titolare, ma non in quella posizione, eventualmente al posto di Mkhitaryan.