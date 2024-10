L’Inter attende con ansia il rientro di Calhanoglu, fermo ai box per infortunio. Il centrocampista turco ha parlato a La Gazzetta dello Sport dando importanti aggiornamenti. Ecco quando torna in campo e quante partite salterà ancora.

Calhanoglu, il rientro si avvicina: l’infortunio è quasi superato

Ci sono assenze che si fanno sentire più di altre e sicuramente quella del centrocampista turco, in casa Inter, è una di queste. Per caratteristiche e qualità è praticamente insostituibile, motivo per cui Simone Inzaghi ci fa tantissimo affidamento e trovare le alternative in questo periodo non è stato semplice.

Zielinski ne ha fatto le veci durante il big match con la Juventus e ha superato anche le più rosee aspettative, ma nonostante questo in mezzo si sente che qualcosa manca. Adattare un giocatore nella sua posizione significa perdere inevitabilmente qualche arma e in questo periodo, contrassegnato da tantissime partite, recuperare il turco sarebbe fondamentale.

Calhanoglu ha parlato a La Gazzetta dello Sport e finalmente l’attesa del suo rientro sembra finita, domenica contro il Venezia potrebbe tornare in campo: “Penso di poter essere a disposizione già a partire da domenica”, ha affermato. Dunque dovrebbe saltare solamente Empoli-Inter, di cui abbiamo parlato qui, per poi rientrare per l’11^ giornata di Serie A.

Calhanoglu 20^ al Pallone d’Oro

È stata una serata speciale per l’Inter che ieri ha assistito alla premiazione per il Pallone d’Oro. Lautaro Martinez si è posizionato al settimo posto, a riprova che la scorsa stagione l’ha svolta egregiamente, mentre il turco è arrivato ventesimo.

Il centrocampista ha poi analizzato il big match con la Juventus, esaltando i suoi compagni e dimostrandosi dispiaciuto per la mancata presenza: “Peccato non aver potuto dare il mio contributo a causa dell’infortunio, ma penso che i miei compagni abbiano giocato una buona gara: i derby sono così, imprevedibili e per noi la sfida alla Juventus è questo, un derby”.