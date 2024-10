Inter, verso l’Empoli: le ultime sulla formazione nerazzurra

I nerazzurri si preparano alla sfida contro gli uomini di D’Aversa, in programma domani sera alle 18:30 allo Stadio Castellani e valido per la decima giornata di campionato. Dopo l’incredibile 4-4 contro la Juventus, gli uomini di Inzaghi vogliono ritrovare la rotta migliore. Le ultimissime di formazione verso Inter-Empoli.

Gli strascichi e le post analisi che hanno lasciato il pazzesco e per certi versi amaro 4-4 di San Siro contro la Juventus, per quanto ancora vicini nel tempo vanno già dimenticate ed archiviate. Pur all’interno di una partita dai tantissimi capovolgimenti, l’Inter contro i bianconeri ha sprecato una vittoria che sembrava in pugno a causa di marchiani errori di atteggiamento tattico e del reparto difensivo, che in doppio vantaggio ha permesso alla Juve di rientrare fino al pari.

Inter, verso l’Empoli: due cambi rispetto alla Juventus. Zielinski confermato in regia, ci sono ancora Thuram e Lautaro in avanti

Come detto tutte cose da assimilare e da dimenticare, perché domani sera si ritorna in campo nel turno infrasettimanale e in una partita da non fallire. L’Inter se la dovrà vedere con l’Empoli, squadra ostica e che si è rivelata già un ostacolo non da poco per alte big durante la stagione. Il pari di domenica contro la Juventus è costato il -4 dal Napoli (in campo stasera nel big match contro il Milan), e i nerazzurri a poco meno di due settimane dallo scontro diretto contro la formazione di Antonio Conte non vogliono perdere ulteriore terreno.

Non arrivano buone notizie sul fronte infortunati. A parte la sicurezza dell’assenza di Carlos Augusto, che si rivedrà solo dopo la sosta Nazionali di novembre, contro l’Empoli l’Inter non recupera Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Il difensore italiano e il centrocampista turco hanno ancora svolto allenamento a parte, e la speranza è che possano tornare tra i convocati per la partita in programma domenica sera contro il Venezia.

La probabile formazione dell’Inter

Turnover assolutamente leggero in casa Inter, con Inzaghi che dovrebbe operare solo due cambi rispetto all’11 che ha pareggiato contro la Juventus. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Bastoni, de Vrij e Bisseck, che dovrebbe rilevare Pavard. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Barella e ancora Zielinski ad agire da regista davanti alla difesa. Asllani è recuperato, ma il mediano albanese non è ancora al meglio della condizione e partirà dalla panchina. Chiude il reparto il rientro da titolare di Darmian al posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In attaccco nessun turnover, con i nerazzurri che si dovrebbero presentare con la coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhityaryan, Zielinski, Barella, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.