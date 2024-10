L’Inter sfida l’Empoli nella 10^ giornata di Serie A in una partita fondamentale per la classifica: ecco dove vederla in TV, i ballottaggi, il pronostico e tutto quello che c’è da sapere.

Empoli-Inter, dove vederla in TV e in streaming: Sky o DAZN?

Il pirotecnico 4-4 del derby d’Italia ha lasciato un sapore amaro ai nerazzurri che avevano pregustato la vittoria. Il Napoli si avvia verso la fuga e non c’è più margine di errore. Per questo motivo Inter-Empoli sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV e in streaming.

La sfida del Castellani sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN, il collegamento inizierà alle ore 18:00. Gli abbonati a Sky non potranno seguire invece la partita.

DAZN

Empoli-Inter, i ballottaggi e le probabili formazioni

L’Empoli arriva a questa sfida con la consapevolezza di partire sfavorita, ma con tutta la voglia di ribaltare il pronostico iniziale. La squadra di D’Aversa subisce pochi gol e cercherà di blindare la difesa anche contro i nerazzurri.

I toscani scenderanno in campo con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Vasquez, davanti a lui la retroguardia sarà composta da Goglichidze, Ismajli e Viti. Sulla banda di destra spazio a Gyasi, mentre a sinistra via libera a Pezzella. In mezzo al campo Grassi in cabina di regia, al suo fianco spazio a Fazzini e a uno tra Anjorin ed Henderson, con il primo in vantaggio sul secondo. In avanti, fiducia nelle qualità di Colombo e Solbakken.

Simone Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Calhanoglu, di Acerbi e di Carlos Augusto e data la mole di partite vige il riserbo. Sono molti i ballottaggi ancora in corso, in tutte le zone del campo, ma per il momento la formazione più probabile è la seguente.

Sommer in porta difeso da Pavard, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Darmian come al solito in ballottaggio sulla destra, Dimarco obbligato a partire sulla sinistra. In mezzo Barella e Mkhitaryan sono insostituibili, in dubbio invece Frattesi e Zielinski: giocherà solo uno dei due. In avanti potrebbe partire la coppia titolare, ovvero quella formata da Lautaro e Thuram, ma occhio ad Arnautovic e Taremi che scalpitano.

Probabile formazione Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. Allenatore: D’Aversa.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

Il pronostico e le quote di Empoli-Inter

L’Empoli non è una squadra semplice d’affrontare, subisce pochi gol ed è compatta e rocciosa. L’Inter arriva dalla complicata sfida con la Juventus ed è in pieno tour de force. Le energie potrebbero mancare ma questo non dev’essere un alibi.

I nerazzurri sono sicuramente più attrezzati e partono con tutti i favori del pronostico, infatti, il segno 2 si aggira attorno all’1.40 mentre l’1 è dato a 7,50.

Quando e dove si gioca

Empoli-Inter andrà in scena mercoledì 30 ottobre, alle ore 18:30, allo stadio Castellani di Empoli. I nerazzurri avranno lo svantaggio di giocare fuori casa mentre i toscani tenteranno l’impresa di fronte al proprio pubblico.