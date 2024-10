Zielinski decisivo in Inter-Juventus: troverà più spazio? Il focus (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)-interdipendenza.net

Zielinski è stato inaspettatamente uno dei giocatori più importanti di Inter-Juventus. La sua doppietta su rigore ne ha dimostrato la personalità e la sua prestazione è stata in generale positiva. Troverà più spazio nello scacchiere di Simone Inzaghi?

Zielinski vuole prendersi l’Inter

Prima dell’inizio della partita la sua titolarità non era nemmeno certa, insidiata dalla possibilità di vedere Frattesi o Asllani dal primo minuto. Simone Inzaghi però ha scelto lui e a conti fatti è stata la soluzione giusta. Si è preso carico dei due calci di rigore e li ha segnati entrambi.

Non male considerato il big match e il peso di quei palloni. La personalità non gli manca di certo e nemmeno la qualità, purtroppo per lui il suo inizio di avventura in nerazzurro è stato condizionato dalle noie fisiche, ma ora sembra tornato in forma.

Simone Inzaghi dovrà riflettere, perché il polacco ha tutte le carte in regola per trovare spazio con continuità ma sappiamo bene quanto i suoi centrocampisti siano praticamente intoccabili. Certo è che la sua duttilità tornerà molto utile al tecnico piacentino che potrà schierarlo sia in cabina di regia che come interno di centrocampo. Un acquisto che potrebbe essere davvero azzeccato per i nerazzurri che ora se lo godono.

Spirito di sacrificio e qualità, la partita di Zielinski con la Juve

Analizzando la prestazione di Zielinski in Inter-Juve non può passare inosservato tutto il lavoro sporco che ha svolto in mezzo al campo. Ha corso, ha lottato e combattuto in lungo e in largo dando tutto se stesso. Non solo, messo in una posizione un po’ inconsueta per lui è riuscito anche a gestire abbastanza bene il pallone.

Asllani non dà sicurezze a Inzaghi e il polacco sembra poter fare le veci di Calhanoglu. “Ho giocato in questa posizione qualche volta in nazionale, non è la mia posizione naturale ma il mister me l’ha chiesto e ho accettato: certo, preferisco giocare in una posizione più avanzata, ma giocherò ovunque mi chiederà di farlo”. Ha detto l’ex Napoli.