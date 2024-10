Empoli-Inter, scelto l’arbitro per il match del Castellani

Dopo l’amaro quanto pirotecnico 4-4 contro la Juventus di ieri sera, i nerazzurri tornano subito in campo mercoledì quando l’Inter affronterà l’Empoli nel turno infrasettimanale e valido per la decima giornata di campionato.

Non c’è troppo tempo per riflettere e fare analisi perché il campo chiama. Il 4-4 ottenuto contro la Juventus ha lasciato molte ferite e strascichi, con l’Inter che ha sostanzialmente buttato una vittoria a causa di gravi errori difensivi. Una partita dai mille volti che i nerazzurri erano riusciti a portare sul 4-2, ma che poi non hanno saputo reggere al ritorno bianconero fino al pari siglato da Yildiz.

Empoli-Inter, l’arbitro della sfida dell decima giornata: partita affidata Marchetti. Milan-Napoli a Colombo

Un pareggio che è costato due punti all’Inter, che è rimasta seconda in classifica ma che è scivolata a -4 dal Napoli capolista. Servirà reagire subito già a partire da mercoledì alle 18:30, quando l’Inter affronterà l’Empoli al Castellani nel turno infrasettimanale della decima giornata di campionato. Non una sfida facile contro gli uomini di D’Aversa, che in questa stagione in casa hanno fermato la Juventus e la Fiorentina e hanno perso di misura e giocando alla pari contro il Napoli. Empoli-Inter è stata affidata all’arbitro Matteo Marchetti, alla quarta presenza stagionale in Serie A e alla seconda con i nerazzurri dopo il 4-0 contro l’Atalanta della terza giornata di campionato. Al VAR il collega Marco Serra.

Le designazioni arbitrali della decima giornata

EMPOLI – INTER Mercoledì 30/10 h.18.30

MARCHETTI

SCATRAGLI – MORO

IV: MASSIMI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

