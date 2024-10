Inter-Juventus, le parole di Inzaghi: “Ci è mancata determinazione”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata per 4-4 contro la Juventus, nella sfida valida per la nona giornata di campionato.

Tanto rammarico per l’Inter, che chiude il Derby d’Italia contro la Juventus con un pirotecnico 4-4 che sa di vittoria persa. Nerazzurri ancora vittime di gravi disattenzioni difensive su tutti i gol bianconeri, che hanno vanificato la controrimonta (doppietta di Zielinski e gol di Mkhitaryan) nel primo tempo e il momentaneo poker di Dumfries. Nerazzurri che sprecano anche il possibile 5-2 e poi capitolano con la doppietta di Yildiz.

Inter-Juventus, le parole di Inzaghi dopo il Derby d’Italia: “Abbiamo creato almeno 7-8 occasioni. Non possiamo concedere certi gol. Lavoreremo per migliorare”

“Sicuramente oggi ci sono stati tanti fattori. Ci è mancata la determinazione. Abbiamo avuto l’occasione di fare almeno 7-8 gol e bisogna analizzare anche questo, sicuramente dovevamo fare meglio in fase di non possesso. Abbiamo subito 4 gol su 4 tiri in porta e questo non deve succedere. I ragazzi erano molto tristi, però dobbiamo analizzare la prestazione nel complesso. Dovevamo fare il quinto gol, abbiamo avuto delle occasioni clamorose dove non siamo stati precisi. Poi dopo il terzo gol loro ci siamo innervositi. Il calcio è anche questo, che ci serva di lezione“.

“Senz’altro ci è mancata la determinazione. Abbiamo concesso troppi gol questo è innegabile. Ora so che arriveranno le critiche, ma devo essere razionale e lucido. Abbiamo creato almeno 8-9 occasioni da gol contro una squadra che aveva subito solo 1 gol su rigore“.

“Il gol del 4-3 non dobbiamo prenderlo in quel modo, non dobbiamo uscire in quel modo. Purtroppo l’azione è andata così da una loro rimessa laterale e non siamo riusciti a tenere bene e abbiamo preso gol“.

“Noi dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo avuto un ottimo atteggiamento. Poi come ho detto è brutto pareggiare una partita così, perché i ragazzi per come hanno giocato meritavano di vincerla. Abbiamo creato tanto, riparto dalle certezze sapendo che non possiamo concedere così tanto e lì dobbiamo migliorare. Se prendiamo 4 gol con 4 tiri è troppo e sarà sicuramente motivo di analisi“.