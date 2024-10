Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, match in programma alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza e valido per la nona giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Thiago Motta.

Tutto pronto per Inter-Juventus, Derby d’Italia e piatto forte della nona giornata di campionato. Uno scontro di alta classifica dove nerazzurri e bianconeri devono trovare i tre punti per non lasciare scappare via il Napoli, vittorioso ieri contro il Lecce e che ha allungato in classifica sulle rivali.

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Zielinski al posto di Asllani. Dumfries sorpassa Darmian. Out Yildiz e Gatti, Motta sceglie Weah e Danilo

Avvicinamento complicato in casa Inter, con i nerazzurri che hanno dovuto far fronte oltre alle indisponibilità di Acerbi e Carlos Augusto al mancato recupero di Hakan Calhanoglu. Sciolti i dubbi degli ultimi giorni, con il ruolo di regista davanti alla difesa che verrà preso da Piotr Zielinski, favorito ad un Asllani recuperato e in panchina ma non al meglio. L’altra modifica importante per l’Inter è la titolarità di Denzel Dumfries, che nelle ultime ore ha sorpassato Matteo Darmian.

Qualche sorprese anche per Thiago Motta, che opta per il solito 4-2-3-1 ma fa qualche cambio rispetto alla vigilia. Danilo viene preferito a Gatti in difesa, e fa ruomore soprattutto l’esclusione di Yildiz, che viene scavalcato da Timothy Weah con l’esterno americano ch agirà sul lato sinistro del campo e con Fagioli sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Cambiaso, Kalulum Danilo, Cabal, McKennie, Locatelli, Conceiçao, Fagioli, Weah, Vlahovic.