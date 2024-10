Inter-Juventus, le ultime di formazione: cambio in mezzo

Manca pochissimo ormai ad Inter-Juventus, Derby d’Italia in programma oggi alle 18:00 a San Siro e valido per la nona giornata di campionato. I nerazzurri vogliono rispondere alla vittoria del Napoli sul Lecce e tornare a -2 dalla vetta.

Il giorno di Inter-Juventus è finalmente arrivato, con il Derby d’Italia pronto ad accendere il nono turno di Serie A in una partita che può già valere molto per la stagione delle due squadre, obbligate a reagire dopo il successo di misura del Napoli contro il Lecce e con i partenopei che hanno momentenaeamente spedito i nerazzurri a -5 e ai bianconeri a -6.

L’Inter va alla ricerca della sesta vittoria di fila tra Serie A e Champions League, e contro la Juventus dovrà fare a meno di tre elementi importanti come Francesco Acerbi, Carlos Augusto e sopratutto Hakan Calhanoglu. L’assenza del centrocampista turco è stato un tema per Mister Inzaghi nei giorni di avvicinamento alla partita contro la Juve, e su chi dovesse prendere il ruolo di regista davanti alla difesa.

Il recupero nei giorni scorsi di Kristjan Asllani (che aveva saltato per una botta le side contro Roma e Young Boys) aveva fatto avanzare l’ipotesi della presenza da titolare dal primo minuto del mediano albanese, che però anche oggi non sarà della partita. L’ex Empoli infatti non ha pienamente recuperato dal dolore al ginocchio, e il suo posto dovrebbe essere preso da Piotr Zielinski, che agirà appunto come centrocampista davanti alla difesa. Per il resto scelte confermate coi titolarissimi per Inzaghi, con però un’importante novità con Denzel Dumfries in vantaggio su Matteo Darmian sulla corsia destra.

La probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.