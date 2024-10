Inter, le ultime di formazione verso la Juventus

Giornata di vigilia per i nerazzurri, che domani sera alle 18:00 è pronta ad affrontare la Juventus nel match valido per la nona giornata di campionato. Le ultimissime di formazione dell’Inter, con Inzaghi con un solo dubbio che riguarda il centrocampo.

Manca sempre meno ad Inter-Juventus di domani sera, big match della nona di Serie A e in scena a San Siro. L’obiettivo per i nerazzurri è centrare la sesta vittoria di fila tra campionato e Champions League e non perdere contatto con la vetta del Napoli. Qualche assenza pesante in casa Inter, che non avrà a disposizione Francesco Acerbi, Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu.

Inter, le ultime di formazione per la Juventus: 11 titolare quasi fatto, un solo dubbio in regia. Asllani è favorito, ma non da escludere sorprese

La notizia peggiore verso la sfida contro i bianconeri è il mancato recupero di Hakan Calhanoglu, che non ha smaltito in tempo l’elongiazione ai flessori della coscia sinistra rimediata contro la Roma. Con lui out anche Acerbi e Carlos Augusto, infortunatosi contro lo Young Boys e che rientrerà solo dopo la sosta. Inzaghi però ha ritrovato Kristjan Asllani e Tajon Buchanan, con il canadese pronto alla prima convocazione stagionale.

Dopo il parziale turnover di Champions, Simone Inzaghi è pronto a ritrovare la sua formazione tipo contro la Juventus e con sei cambi rispetto alla sfida contro lo Young Boys. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, de Vrij e Bastoni che torna titolare al posto di Bisseck. Sugli esterni tornano Darmian e Dimarco al posto di Dumfries e Carlos Augusto, gli unici dubbi sono in mediana dove Asllani è il favorito per il ruolo davanti alla difesa, ma attenzione alla possibilità Barella (che in caso di presenza dell’albanese tornerà mezzala destra) o a Zielinski. Inamovibile Mkhitaryan e con Frattesi a partire dalla panchina. In attacco Lautaro Martinez e Thuram al posto di Arnautovic e Taremi.

La probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.