Inter-Juventus, le parole di Inzaghi: “Domani non è decisiva”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus e in programma domani sera alle 18:00 a San Siro e valido per la nona giornata di campionato.

Tutto pronto o quasi per Inter-Juventus, Derby d’Italia che andrà ad infiammare la nona giornata di campionato. Nerazzurri e bianconeri sono divisi da un solo punto in classifica ed entrambe puntano a non perdere di vista il Napoli, impegnato oggi contro il Lecce. Mister Inzaghi ha introdotto la partita, con la sua Inter che tra Serie A e Champions League arriva da cinque vittorie consecutive.

Inter-Juventus, le parole di Inzaghi alla vigilia del Derby d’Italia: “Sappiamo cosa significa questa partita per noi, saremo pronti. Il vice di Calhanoglu è Asllani, ma devo ancora valutare chi giocherà lì”

“Senz’altro tutti quanti sappiamo l’importanza della partita e cosa comporta per la nostra società e per i nostri tifosi e per noi stessi. Non sarà una partita decisiva, ma avrà grande importanza. Si affrontano due grandi squadre che praticamente hanno avuto lo stesso percorso in Serie A in Champions League“.

“Chiaramente l’Inter ci arriva bene, arriviamo con una striscia di 5 vittorie consecutive. Ma abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà un po’ in queste cinque partite che ci saranno prima della sosta. Ma i giocatori sono pronti e ben allenati e domani cercherò di mettere in campo la formazione migliore per fare una grande gara con la Juventus“.

“Lo sapete come la penso riguardo a griglie e a favoriti. Io penso che quest’anno sarà un campionato aperto perché ci sono tante squadre che hanno speso tantissimo per colmare il gap. Per me sarà un campionatoo molto più equilibrato rispetto agli ultimi due“.

“Per quanto riguarda la sostituzione di Calhanoglu, che domani non ci sarà ci stiamo lavorando. Il suo sostituto naturale è Asllani e se mi darà garanzie giocherà lui. Lui è miglliorato tantisismo in questi anni all’Inter, sicuramente per noi Calhanoglu è indispensabile, ma Kristjan è in crescita. Ha avuto un problema la settimana scorsa e valuteremo oggi. Quel ruolo l’ha fatto anche Barella ma anche Zielinski, questo dubbio me lo porto fino a domani sera“.

“Dopo uno Scudetto e una finale di Champions uno potebbe dire che va bene così, ma io voglio continuare a migliorare. Il calcio si evolve e le squadre sono sempre più organizzate e bisogna cercare di fare sempre meglio, sapendo che tutte le partite sono difficili come abbiamo visto mercoledì sera contro lo Young Boys. Le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. La bravura della squadra è saper reagire a questi momenti e noi sappiamo dove dobbiamo migliorare“.

“Per quano riguarda la partita di domani, questo sarà il mio Inter-Juventus numero 11 e c’è sempre stato grande equilibrio. Sarà una partita molto equilibrata. La Juventus ha preso un solo gol su rigore e hanno un ottimo alenatore ed è una squadra che ha fatto grandi investimenti ed è una squadra con ottimi elementi. Domani servirà una partita da grande Inter“.

“La Juventus ha cambiato i propri principi rispetto ad Allegri. Stimo molto Thiago Motta e secondo me ha fatto un percorso ottimo sia in campionato che in Champions League. Senz’altro sarà una Juve molto protagonista anche in questa stagione“.

“Senz’altro vincere darebbe grande consapelvolezza, però rispetto all’ultima sfida di campionato, quella era una partita di ritorno, questa è la nona di campioanto. Ma sappiamo cosa rappresenta questa partita per tutto l’ambiente e cercheremo di fare il massimo“.

“Non so se sia uan strategia o qualcos’altro, io posso parlare per me. Noi partiamo all’inzio della stagione con l’obiettivo di fare piu partite possibili cercndo di fare bene nelle coppe e in campionato. Poi assieme a noi ci sono altre squadre che lottano per le nostre stesse cose, e che hanno investito molto“.

“Buchanan ieri si è allenato per la prima volta in gruppo. É un giocatore che potrà darci soddisfazioni e che si era inserito bene prima dell’infortunio ine state. Ora con il problema di Carlos Augusto siamo un po’ in emergenza, ma sappiamo che lì a sinistra può giocarci Bisseck ma anche Darmian. Cercheremo di arrangiarci in queste cinque partite che mancano“.

“Personalmente il tempo avverso è solo per l’allenamento e con il campo che abbiamo fatto sotto la pioggia. Veniamo da due partite dispendiose con la Roma e con lo Young Boys e io dovrò essere bravo col mio staff a capire chi starà meglio e chi mettere per domani sera“.

“Zielinski ista lavorando molto bene ed è un giocatore che ho voluto. Lui è un giocatore completo che ci può aiutare molto. Ha avuto un problema nel precampionato, poi ha avuto un problema n Nazionale ad ottobre. Ma mercoledì mi è piaciuto come è entrato e sicuramente lui sarà un gicoatore che ci darà una grande mano“.

“Chiaramente se devo dirne una devo dire che Inter-Juventus dello scorso anno è stata molto importante, perché era un momento particolare ed era importante perché era lo scontro diretto, e vincerlo poi ci diede la spinta per andare a vincere il campionato“.

“Senz’altro queste cinque vittorie ci danno fiducia ed energia. Ma anche in queste partite avremo dovuto fare meglio, e abbiamo analizzato i nostri errori. Abbiamo sofferto da squadra e anche domani dovremo fare così“.