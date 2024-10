Inter, Carlos Augusto KO: l’esito degli esami del terzino

I nerazzurri sono al lavoro in vista del match in programma domenica contro la Juventus, ma intanto in casa Inter continua l’emergenza infortuni con l’indisponibilità anche di Carlos Augusto, infortunatosi nella sfida di Champions League contro lo Young Boys.

L’Inter si prepara a grandi passi verso il Derby d’Italia contro la Juventus di domenica alle 18:00 a San Siro. Una partita da non sbagliare per non commettere altri passi falsi e per non lasciar sfuggire via il Napoli in testa alla classifica. Dopo la sofferta ma pesante vittoria in Champions con lo Young Boys, i nerazzurri vanno alla ricerca del sesto successo di fila tra tutte le competizioni.

Inter, infortunio per Carlos Augusto: risentimento muscolare alla coscia sinistra. Tempi di recupero incerti per il brasiliano

Contro la Juventus l’Inter dovrà far fronte ad alcuni indisponibili come Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, entrambi infortunatosi nella partita di campionato contro la Roma e non arruolabili per domenica sera. L’ultimo in ordine di tempo a dare forfait è stato Carlos Augusto. Il terzino brasiliano si è fermato mercoledì sera nel secondo tempo della partita contro lo Young Boys, a causa di un guaio muscolare alla coscia sinistra.

Gli esami strumentali svolti in data odierna hanno confermato per Carlos Augusto un risentimento ai flessori della coscia sinistra e che verrà valutato nella sua evoluzione la prossima settimana. Difficile ad ora capire i tempi di recupero del giocatore, che però potrebbe andare incontro a circa 20 giorni di stop e rientrare solamente dopo la sosta di novembre e per la partita contro il Verona del 23 novembre prossimo.