Inter, verso la Juventus: un recupero a centrocampo

L’Inter si prepara alla super sfida in programma domenica sera alle 18:00 contro la Juventus e valida per la nona giornata di campionato. Qualche assenza pesante in casa nerazzurra, con Mister Inzaghi con dei dubbi soprattutto in mezzo al campo.

Archiviata la difficile ma importante vittoria in Champions League contro lo Young Boys, l’Inter è tornata al lavoro nella giornata odierna in vista del big match contro i bianconeri. Un vero e proprio scontro diretto di alta classifica e fondamentale per restare sulla scia del Napoli capolista.

Inter, -2 alla Juventus: Calhanoglu non recupera, Asllani sì. Il mediano albanese verso la maglia da titolare

Non un avvicinamento facile quello dell’Inter alla partita contro gli uomini di Thiago Motta, con i nerazzurri alle prese con alcune assenze fondamentali nella rosa titolare. Contro la Juventus infatti non saranno a disposizione Francesco Acerbi (problema alla coscia sinistra contro la Roma), Carlos Augusto (infortunatosi contro lo Young Boys), Tajon Buchanan e soprattutto Hakan Calhanoglu. Il mediano tuco non ha recuperato in tempo dall’elongiazione ai flessori della coscia sinistra rimediata contro i giallorossi e darà forfait per il Derby d’Italia.

La buona notizia arriva però da Kristjan Asllani, con il mediano classe 2002 che aveva saltato le partite con Roma e Young Boys a causa di una botta al ginocchio occorsa una settimana fa. L’ex Empoli è rientrato a lavorare assieme al gruppo squadra, e vista l’assenza di Calhanoglu si candida ad una maglia da titolare nel ruolo di regista davanti alla difesa.

La probabile formazione

Con il rientro di Asllani, Inzaghi può nuvoamente ridisegnare il centrocampo riportando soprattutto Nicolò Barella nel suo ruolo naturale di mezzala e non più da mediano, come visto in emergenza contro Roma e Young Boys. Se Asllani non dovesse essere al 100%, non è da escludere l’opzione Piotr Zielinski nello slot di regista dal primo minuto.

Per il resto scelte quasi fatte per Inzaghi, che andrà a confermare il 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, de Vrij e Bastoni. Centrocampo con Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Lautaro Martinez e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.