L’infortunio di Carlos Augusto potrebbe essere più grave di quello che inizialmente si pensava, per lui la data del rientro si allontana. Ecco le sue condizioni, i tempi di recupero e cosa filtra.

L’infortunio di Carlos Augusto subito durante la partita di Champions League contro lo Young Boys, vinta per 1-0 grazie alla rete di Thuram, potrebbe essere più grave del previsto. Il brasiliano si era fermato per un problema muscolare e già al termine della partita Inzaghi si era detto preoccupato.

Il giocatore si dovrebbe sottoporre oggi agli esami strumentali, ma non filtra ottimismo in casa Inter. Come riporta Tuttosport: “A tutti è risultato evidente già a caldo come il problema muscolare dell’ex giocatore del Monza ai flessori della coscia sinistra sia serio”.

I nerazzurri hanno tante partite ravvicinate e tutte molto importanti, poi ci sarà la sosta per le nazionali e a questo punto sembra probabile che il rientro di Carlos Augusto possa essere fissato al termine di questa. Simone Inzaghi dovrà correre ai ripari e trovare nuove strategie per non appesantire ulteriormente Dimarco.

Come cambia l’Inter senza Carlos Augusto

A sinistra la coperta è corta per Simone Inzaghi che deve per forza inventarsi qualcosa. Carlos Augusto è l’unico sostituto naturale di un Dimarco che sta già giocando moltissimo e ora, a causa del suo infortunio, l’italiano potrebbe non riposare praticamente mai.

Il tecnico piacentino vuole evitare di sovraccaricare l’esterno azzurro e per questo studierà nuove strategie. La più probabile sembra essere l’eventuale spostamento di Darmian sulla banda mancina, magari non sempre ma solo all’occorrenza.

Non sarebbe una novità per l’ex Manchester United che nel corso della sua carriera si è spesso adattato. La speranza è che comunque gli esami siano clementi e che il brasiliano possa rientrare in tempi brevi, nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità.