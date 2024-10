News Inter, Cambiasso: parole al miele per Dimarco e Thuram (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

La sfida di Champions contro lo Young Boys ha nuovamente messo in risalto due giocatori fondamentali per l’Inter: Dimarco e Thuram. Le loro qualità sono ormai sotto gli occhi di tutti e anche un ex campione dei nerazzurri li apprezza particolarmente: Cambiasso. Ecco le ultime news sull’Inter e che cos’ha detto l’ex centrocampista argentino.

News Inter, Dimarco e Thuram sempre più importanti

C’è un Inter con Dimarco e Thuram e ce n’è un’altra senza di loro. È sempre più palese l’importanza di questi due giocatori che partita dopo partita stanno dimostrando di essere dei top assoluti dei rispettivi ruoli. Qualità che non possono di certo passare inosservate e alcune squadre potrebbero tentare di accaparrarseli nel prossimo calciomercato estivo.

Nel frattempo, l’Inter se li gode con la consapevolezza di avere a disposizione due talenti assoluti. In Champions League, Dimarco è entrato a gara in corso dando nuova linfa alla fascia sinistra, mentre l’ingresso di Thuram è stato decisivo per la vittoria finale.

È suo il gol dell’1-0 che ha regalato i tre punti ai nerazzurri, a riprova di uno stato di forma eccellente. Anche contro la Juventus, Inzaghi punterà su di loro nel tentativo di scardinare una difesa molto solida.

Le parole di Cambiasso su Dimarco e Thuram

Esteban Cambiasso, ex centrocampista nerazzurro, ha parlato di Dimarco e Thuram e ha detto alcune cose molto interessanti. Sul primo ha trovato un “difetto”, un punto su cui l’italiano può lavorare: “Dimarco ha un solo difetto, la sua generosità non gli permette di regolare la partita a livello di minutaggio e al 70esimo soffre”.

I continui scatti dell’esterno lo costringono ad abusare talvolta del suo ossigeno e non sempre rimane lucido fino alla fine della partita. Oltre a questo, ne ha evidenziato i tanti punti di forza come il piede, le capacità di lettura e il pensiero.

Su Thuram ha invece parlato della sua attitudine: “Thuram? Tutti i miglioramenti si possono raggiungere se hai testa e da come parla lui non vuole fermarsi qua”.