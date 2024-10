Thuram ancora nel mirino del PSG: la trattativa può decollare (Photo by Fabrizio Corradetti / LaPresse)-interdipendenza.net

Un inizio di stagione più che positivo quello di Marcus Thuram che ha tutta l’intenzione di migliorare il rendimento avuto lo scorso anno. Le sue prestazioni sono state positive al punto che molti top club gli hanno messo gli occhi addosso, ma l’Inter ha resistito. Ora, però, è tornato di moda e il PSG potrebbe tentare l’affondo.

Il PSG vuole Thuram, le ultime news di mercato dell’Inter

La seconda stella è arrivata e parte del merito va dato anche a Thuram. Il francese, in coppia con Lautaro Martinez, ha vissuto una stagione splendida e ora non ha alcuna intenzione di fermarsi. Al contrario, a giudicare dalle prestazioni di questo nuovo inizio, sembra volersi migliorare ulteriormente.

È forte fisicamente, sa attaccare la profondità, cucire il gioco ed è diventato molto cinico. In questo momento, è il prototipo dell’attaccante moderno grazie alla sua completezza. A Milano sta bene e lo si vede giornata dopo giornata, ma sul suo futuro si è calata una coltre d’incertezza.

Nessun dubbio per quanto riguarda il calciomercato invernale, ovviamente il francese rimarrà tra le fila dei meneghini, ma in estate le cose potrebbero cambiare. Il PSG ha ceduto Mbappé, ma sta ancora cercando la sua nuova stella e Luis Enrique sta fiutando l’occasione.

Quanto costa il francese e gli scenari

L’Inter potrebbe vacillare e pensare di cedere Thuram solo di fronte a un’offerta superiore agli 80 milioni di euro. Una cifra alta, certo, ma non irraggiungibile per il PSG, società che ci ha spesso dimostrato di avere un portafoglio piuttosto ampio.

Non sono poi da escludere le contropartite tecniche, che data la profondità della rosa dei parigini potrebbero inserirsi nella trattativa. In ogni caso, non sarà semplice trattare con Marotta che cerca sempre di tenere i suoi migliori talenti.

Thuram sarà ceduto solo se la dirigenza penserà che ne valga la pena, o solo se i bilanci del club ne avranno l’esigenza. In caso contrario, il francese rimarrà in nerazzurro.