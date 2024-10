Calciomercato Inter, tre offerte per Dimarco: ecco le cifre (Photo by Andrea Bressanutti/Lapresse)

Il calciomercato dell’Inter rischia d’infiammarsi anche in uscita. Le prestazioni di Dimarco non sono di certo passate inosservate e ora tre top club lo hanno messo nel mirino. Non sarà semplice per i nerazzurri trattenere l’esterno sinistro, anche perché il potere economico di queste squadre è molto alto.

Calciomercato Inter, tre top club su Dimarco: il punto

Non è certo una novità che quando un giocatore offre prestazioni di alto, anzi, altissimo livello attiri su di sé le attenzioni di molte squadre. Dimarco non fa eccezione e rischia di diventare un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo, con l’Inter che invece tenterà di trattenerlo.

È diventato un punto di riferimento dei meneghini grazie alle sue scorribande sulla sinistra e a un mancino veramente delicato, che sa sia fornire assist che andare in rete. Qualità che gli hanno permesso di prendersi la maglia della Nazionale e al contempo gli hanno portato un’esposizione mediatica altissima.

Difficile che l’Inter possa privarsene durante la sessione invernale di calciomercato, ma in quella estiva qualcosa potrebbe cambiare. Le offerte potrebbero raggiungere cifre stellari alle quali sarebbe difficile opporsi, anche per la linea sostenibile voluta da Oaktree.

Servirà uno sforzo da parte della società nerazzurra e un forte atto di fede di Dimarco per continuare assieme, altrimenti le strade rischiano sul serio di dividersi. Sul laterale ci sono tre top club, due inglesi e una tedesca, vediamo di chi si tratta.

Inter, le news di mercato e la situazione Dimarco

Trattenere i propri giocatori migliori è la speranza e l’obiettivo di ogni calciomercato per tutte le squadre, Inter compresa, ma spesso è difficile. La difficoltà aumenta quando le sirene provengono da Bayern Monaco, Manchester City e Manchester United: tre top club.

A complicare ulteriormente il tutto c’è lo strapotere economico di queste squadre che possono sia pagare il cartellino, sia garantire un ingaggio più che soddisfacente al giocatore. I bavaresi possono contare sulla loro storia, sulla volontà di tornare competitivi in Champions League e su un progetto che funziona ormai da decenni.

Il Manchester United ha un fascino unico, difficilmente replicabile e vuole tornare agli sfarzi dei tempi di Ferguson. Il Manchester City, invece, è una delle squadre che siedono nell’Olimpo del calcio mondiale e il palmarès cresce anno dopo anno.

Infine, quest’ultime due militano nel campionato che attualmente è il più importante e competitivo al mondo, ovvero la Premier League. Insomma, per l’Inter i pericoli ci sono tutti e molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Sarà in grado di non vacillare di fronte alle loro offerte?

Quanto chiede l’Inter e a quanto ammontano le offerte

Fino a qualche mese fa era difficile prevedere che il calciomercato dell’Inter fosse insidiato da una possibile uscita di Dimarco, poiché l’esterno è sempre stato blindato dai nerazzurri e il suo amore per il club è immenso. Tutte le squadre sopracitate, però, hanno un potere economico in grado di far vacillare chiunque.

Secondo le indiscrezioni, a Milano potrebbero arrivare offerte da 80 milioni di euro. Come si comporteranno i nerazzurri? Quale sarà la decisione del club di fronte a una cifra così elevata? Difficile prevederlo, chiaro è che sarà difficile resistere.