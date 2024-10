Calciomercato Inter, occhi puntati su Bertola: è sfida alla Juve

Il calciomercato dell’Inter è sempre in fermento, anche quando tutto sembra tacere Marotta e la dirigenza continuano a muoversi alla ricerca di nuovi colpi. L’ultimo nome finito nel taccuino dei nerazzurri è quello di Bertola, per il quale è necessario superare la concorrenza della Juventus. Ecco le ultime news sul mercato dell’Inter.

Calciomercato Inter, Bertola nuovo obiettivo

L’Inter ci ha ormai abituato a colpi di mercato improvvisi e soprattutto in tempi non previsti. È stato il caso di Zielinski e Taremi, ad esempio, che sono stati bloccati ben prima del loro reale approdo in Lombardia. La dirigenza sembra decisa a seguire questa linea anche per il futuro, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo.

De Vrij a fine stagione andrà in scadenza di contratto e la strada per il rinnovo sembra essere molto complicata. L’età di Acerbi iniziare a farsi sentire ed ecco che è necessario agire prima di trovarsi scoperti. Così, oltre a Tah che ormai non è un nome nuovo, Marotta si sta aprendo la strada verso un giovane italiano di proprietà dello Spezia: Nicolò Bertola.

Difensore centrale classe 2003, dotato di una buona prestanza fisica e atletica è interessante al punto d’allarmare non solo i nerazzurri, ma anche la Juventus. La concorrenza potrebbe aumentare e per questo motivo la dirigenza dei meneghini vuole chiudere in fretta, anche perché Oaktree ha fissato le condizioni del mercato.

Il principio cardine che lo guiderà è la sostenibilità, di conseguenza non ci saranno grandi colpi se le casse della società dovessero risentirne. Molto più probabile quindi che l’Inter decida di virare su un profilo low-cost, di prospettiva e da far crescere.

News Inter, quanto costa Nicolò Bertola

Dopo aver capito quale sarà la linea da seguire per il calciomercato dell’Inter, proviamo a capire economicamente perché Bertola sarebbe un affare interessante. Il centrale dello Spezia va in scadenza a giugno 2025, quindi sarebbe un colpo a zero, e guadagna al momento poco più di 100mila euro netti all’anno.

A queste cifre e considerando l’età non sembrano esserci particolari intoppi, concorrenti a parte. Da parte di Oaktree arriverebbe il via libera e lo Spezia difficilmente avrebbe le forze necessarie per trattenerlo, quindi è un acquisto percorribile.

Mercato Inter, la situazione di Tah

Sempre per quanto riguarda il calciomercato, da ormai diversi giorni circolano voci che vedono Jonathan Tah vicino all’Inter. Non sono solamente voci, l’interesse c’è ed è reale ma allo stesso modo ci sono anche diverse problematiche.

Il centrale del Bayer Leverkusen andrà in scadenza di contratto a giugno 2025, proprio come Bertola, ma la differenza d’ingaggio, come ci si può immaginare, è molto consistente. In più, su di lui si sono posati gli occhi di molti club di alto profilo e la concorrenza è aumentata a dismisura.

Da un punto di vista qualitativo sarebbe un acquisto indiscutibile, ma da un punto di vista economico sarebbe sicuramente meno interessante rispetto a quello del giovane centrale italiano. Per tutti questi motivi, per il momento, Tah non è vicino ai nerazzurri ma la situazione lo si sa, potrebbe cambiare da un momento all’altro.