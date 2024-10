Mercato Inter, sfida ai top club per un classe 2007

Come ogni grande squadra anche i nerazzurri tengono attenzionati i maggiori talenti del futuro, con l’Inter pronta a sfidare sul mercato altri top club per assicurarsi i migliori prospetti del calcio internazionale.

In attesa della ripresa del campionato e dellla sfida in programma domenica sera contro la Roma all’Olimpico, l’Inter oltre al campo resta in focus verso gli svluppi del calciomercato, che con la crescente difficoltà di competere con certe corazzate nell’acquisto dei giocatori più affermati, sta virando (per i club di Serie A ma non solo) verso la ricerca di prospetti futuribili a costo contenuto, con la speranza che poi possano crescere e fiorire nel loro potenziale.

Mercato Inter, i nerazzurri accendono l’interesse per il 2007 Siltanen. Sul ragazzo c’è anche la Juve

Un progetto già iniziato nelle sue basi dall’Inter a partire da questa estate, con l’innesto del classe 2003 Tomas Palacios prelevato dal Rivadavia per 11 milioni di euro e che il club nerazzurro si augura possa diventare un pilastro del futuro. Secondo quanto riportato da il The Guardian, l’Inter avrebbe acceso i riflettori su Matias Siltanen, centrocampista finlandese classe 2007 in forza al KuPS. Il ragazzo è un prodotto delle Giovanili della squadra finlandese, e nonostante la giovanissima età conta già 42 presenze in prima squadra.

In questa stagione Siltanen ha messo a referto 34 presenze tra Campionato, Play-off Conference League e Coppa Nazionale e totalizzando 3 assist. L’autorevole giornale inglese ne parla come “il giocatore più importante del KuPS, capace di costruire gioco dal basso avanzare quando necessario e che possiede una maturità nella lettura delle situazioni di gioco non comuni per la sua età“.

Inter su Silkanen. Concorrenza di Juve e Manchester City

Un regista di grande tecnica e visione e che studia i movimenti e il modo di giocare di un campione come Rodri del Manchester City. Assieme all’Inter, proprio i Citizens si sono mossi sul giocatore per cercare di fare il colpo e portarsi a casa uno dei prospetti del futuro. Si du lui oltre ai nerazzurri e al club inglese, c’è anche la Juventus. Tutti top club pronti ad assicurarsi “Il talento generazionale del calcio finlandese”.