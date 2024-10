La vittoria nella super sfida contro la Roma non ha portato solo buone notizie ai nerazzurri. L’Inter perde in un colpo solo Calhanoglu e Acerbi e ora la dirigenza deve decidere come muoversi, soprattutto nel calciomercato di gennaio. Infatti, nonostante non si tratti di assenze prolungate, sta emergendo un aspetto importante sulla rosa: a centrocampo la coperta è corta. Ecco l’analisi e le ultime news di mercato dell’Inter.

Calciomercato Inter, a gennaio un colpo per il centrocampo?

I nerazzurri vincono per 1-0 contro la Roma grazie alla rete di Lautaro Martinez. Conquistato il secondo posto in solitaria e con sole due lunghezze dal Napoli capolista, lo Scudetto è un obiettivo perseguibile, ma la strada sarà lunga e tortuosa.

L’infortunio di Calhanoglu peggiora una situazione già complicata, cioè quella del centrocampo. Zielinski è fermo ai box, Asllani non è al meglio e anche quando lo è non dà troppe garanzie a Inzaghi e le alternative scarseggiano. Ecco che quindi la domanda sorge spontanea: l’Inter si muoverà nel mercato di gennaio per regalare nuove soluzioni al suo tecnico?

Sarebbe sicuramente una mossa gradita, sia dallo staff che dai tifosi, anche perché ormai la situazione in mezzo è chiara a tutti. Serve rinforzare un reparto fatto d’insostituibili, ma che non ha le rotazioni necessarie per garantire un rendimento costante.

L’unico giocatore su cui Inzaghi può fare affidamento con continuità è Frattesi, per il resto nessuno sta garantendo prestazioni di livello e affidabilità fisica. Quali sono i nomi che circolano per il calciomercato invernale ed estivo? Ecco le ultime news.

Mercato Inter, le ultime e i nomi per il centrocampo

Il rinnovo dei contratti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella è stato sicuramente un vero colpo di mercato per l’Inter, che però in estate non ha fatto grandi mosse in entrata. La vera sfida ora sarà trattenere Dimarco, sul giocatore ci sono infatti diversi top club e non sarà semplice per la dirigenza.

Tornando al centrocampo e all’esigenza di muoversi sul mercato, andiamo a scoprire quali sono i nomi che stanno circolando in queste ore. Partiamo da quello più caldo, ovvero Bernabé. Lo spagnolo sta stupendo tutti per continuità e prestazioni, proprio quello che manca alle rotazioni dei nerazzurri, e per questo è finito nel mirino di Marotta.

Il Parma farà di tutto per trattenerlo e accaparrarselo non sarà semplice, soprattutto a gennaio. Il secondo profilo sondato dall’Inter è quello di Belahyane, play del Verona che sembra perfetto per fare le veci di Calhanoglu. 20 anni e tutte le caratteristiche utili per prendersi le chiavi del centrocampo, anche in questo caso, però, la trattativa potrebbe non essere semplice.

News Inter, arriverà qualcuno a gennaio?

Il calciomercato dell’Inter è già in fermento, nonostante manchi ancora molto tempo alla sua apertura. Acquistare a gennaio non è mai cosa semplice e per farlo, molto spesso, è necessario sborsare cifre considerevoli. Per questo motivo ci viene difficile pensare che a gennaio possa arrivare qualcuno a titolo definitivo, è più probabile che la dirigenza decida di muoversi per un prestito.

In questo caso, però, i nomi sopracitati sarebbero molto difficili da raggiungere. Entrambi sono colonne dei rispettivi club e l’obiettivo salvezza passa anche attraverso loro. Siamo sicuri che Parma e Verona se ne priverebbero a stagione in corso? Molto più concreta la possibilità di vedergli cambiare casacca in estate.