Ti raddoppiamo lo stipendio: Campioni d’Europa sul big | Inzaghi lo deve fare partire

L’Inter rischia di perdere uno dei suoi top player, è nel mirino dei Campioni d’Europa, disposti a pagarlo molto di più, Inzaghi con le spalle al muro

L’Inter ha avuto la forza di non cedere nessuno dei titolari della squadra che ha vinto con merito l’ultimo campionato. La dirigenza ha voluto dare continuità e premiare un organico in grado di dominare in Italia e che ha le potenzialità di tentare di nuovo la scalata in Champions League.

La conferma di mister Inzaghi e i rinnovi di Lautaro Martinez e di Nicolò Barella sono stati i veri colpi di mercato dell’estate nerazzurra, con i tifosi che hanno compreso quanto sia stato utile ripartire senza uno stravolgimento nello spogliatoio.

La prossima estate si prospetta, invece, all’insegna dei cambiamenti in casa Inter. Alcuni senatori sembrano essere arrivati alla fine di un ciclo e la proprietà vorrebbe un ringiovanimento progressivo della rosa.

Così diversi over 30 sono destinati a lasciare Appiano Gentile, giunti al termine del contratto. Beppe Marotta avrà il compito di trovare dei profili che possano sostituirli degnamente.

L’Inter cambierà faccia nell’estate 2025, tante le partenze previste

Ma oltre a questi addii già messi in preventivo, l’Inter rischia di fare uno o più sacrifici di lusso se dovessero arrivare offerte irrinunciabili. I pezzi pregiati non mancano e stanno facendo bene anche in campo internazionale.

Inzaghi vorrebbe puntare su di loro ancora a lungo. Discorso analogo per la curva che ha eletto come beniamini diversi di loro e si augurano possano diventare delle bandiere del club.

Il talento dell’Inter è nel mirino di tre top club europei

Uno di questi è Federico Dimarco, uno dei prodotti del settore giovanile nerazzurro. Ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027 ma su di lui è forte l’interesse del Bayern Monaco e delle due squadre di Manchester. Il tecnico del City Pep Guardiola lo ha ammirato da vicino nel match della prima giornata di Champions e avrebbe chiesto alla proprietà di inserirlo nella propria rosa.

Anche i bavaresi pensano all’esterno azzurro per il post Alphonso Davies. Il club di Bundesliga aveva messo nel mirino Theo Hernandez la scorsa estate e in questo modo sarebbe più propenso ad accelerare per trovare un accordo per il terzino dell’Inter che non ha intenzione di lasciarsi distrarre dalle voci di mercato ma vuole impegnarsi per regalare altre soddisfazioni alla sua attuale squadra.