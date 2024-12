Caos in spogliatoio, lite assurda con Fonseca: pubblicate tutte le conversazioni sui social

In Casa Milan è scoppiato il caos più totale. Calciatori contro allenatore: è stato tutto reso pubblico sui social

Il Milan in questa stagione è in balia delle onde. Si ipotizzava che dopo l’addio di Stefano Pioli si ricostruisse un progetto longevo con l’arrivo di Paulo Fonseca ma in realtà ha già rischiato più volte di non concretizzarsi.

Un turbolente avvio, fatto di alti e bassi, che sembrava però esser stato accantonato nelle ultime settimane. Ed invece dopo il termine della sesta giornata di UEFA Champions League, nella quale il Milan ha ottenuto i 3 punti vs Stella Rossa, è scoppiato il caos più totale.

Nonostante la vittoria per 2-1 grazie alle reti di un Rafael Leao in versione trascinatore e alla grinta di Tammy Abraham, insieme a Francesco Camarda, l’allenatore portoghese è esploso in conferenza stampa. Duri attacchi contro la propria squadra, sfogando appieno la sua frustrazione per la partita.

Una gara che oggettivamente ha di buono solo il risultato finale. I rossoneri hanno dimostrato di aver poca voglia nel chiudere la partita, rischiando addirittura fino all’ultimo minuto. Un atteggiamento che non è per nulla piaciuto e che può risultare fatale nelle gare di maggior rilievo.

Parole durissime

Ecco le parole di Fonseca ai microfoni: “Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi facciamo bene, domani non lo so. È come lanciare una monetina, non sai mai cosa può succedere in campo. Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene, non so se tutti nella nostra squadra possono dire lo stesso. Se ci sarà bisogno di portare su i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò e senza problemi“.

Ciò significa che inevitabilmente apporterà delle modifiche di formazione per la gara in programma Domenica vs Genoa. Sarebbe dovuta essere una partita di celebrazione del 125esimo anniversario del club, ma al suo interno c’è una lotta fra le parti più che accesa.

I bersagliati

Stando alle ipotesi, le bordate avevano più bersagli. Il primo è Theo Hernandez, che di fatti non dovrebbe partire titolare contro i rossoblù di Patrick Vieira. Al francese si aggiunge Fikayo Tomori, ammonito senza neanche entrare in campo e diffidato per la prossima gara e Davide Calabria, che oramai ha perso il posto per Emerson Royal e la fascia da capitano.

Non è tardata ad arrivare la risposta dei calciatori stessi, in primis di Mike Maignan, leader del Diavolo, che ha postato due storie sul suo profilo instagram di lui insieme all’ex Capitano e al Capitano attuale del Milan. L’azione del portiere francese dovrebbe essere un atto di vicinanza nei confronti dei propri compagni ma è chiarissimo da inizio stagione che nello spogliatoio si stanno creando sempre più fratture ed è possibile che a questa non ci sia più rimedio.