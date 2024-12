Regalo di Ibra al Milan: colpo da 100 milioni | Dal Liverpool per vincere la Champions

Ibrahimovic si fa perdonare e fa sognare i tifosi del Milan: in arrivo un top player per conquistare l’ottava Champions League

Il Milan di Paulo Fonseca non riesce minimamente a trovare continuità nei risultati. Lo testimonia l’ultima gara disputata contro il Genoa, valevole per la 16esima giornata di Serie A, terminata senza reti da entrambe le squadre.

Oltre ai 2 punti mancati per le troppe occasioni sprecate in fase offensiva, il risultato ha pesato ancor di più per l’evento in atto quella sera. Era il 125esimo anniversario della nascita del club rossonero, iniziato tra gli applausi e terminato tra i fischi.

Tant’è che la sera successiva, al Dinner Gala organizzato dov’erano presenti le leggende del Diavolo ed i calciatori attuali, la Curva Nord si è auto invitata. Si è posizionata di fronte al marciapiede su cui poggiava il red carpet, intonando tutto il suo dissenso verso il momento negativo che il Milan sta vivendo.

Una reazione più che giustificata da parte dei tifosi rossoneri. Anche se sono in corsa per gli ottavi di Champions League e ai quarti di finale di Coppa Italia, in campionato la squadra ha amaramente deluso le aspettative. La classifica colloca il Milan in 8 posizione, ben lontana dagli obiettivi societari prefissati ad inizio stagione.

Serve una svolta

La dirigenza e la proprietà della società 7 volte Campione d’Europa sono consapevoli che bisogna dar quanto prima una svolta a questa annata. Con questo andamento si rischia addirittura di non rientrare tra le prime 4, dicendo addio agli enormi ricavi della Champions League.

Motivo per cui interverrano seriamente nella sessione di calciomercato invernale in arrivo. È in programma un colpo da 90 che potrebbe risollevare le sorti del Diavolo, permettendogli di ambire alla tanto desiderata ottava Coppa dei Campioni, che manca dal lontano 2007.

Colpaccio in arrivo

Dato che il suo contratto è in scadenza e non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo, il suo futuro è quasi certo che sia lontano da Liverpool. Parliamo di Luis Diaz, che vorrebbe un aumento di ingaggio date le sue prestazioni, che però i Reds e Arne Slot non sarebbero d’accordo a concedere.

L’opzione più papabile è dunque l’addio, con tanti top club europei su di lui, tra cui il Milan, che lo conosce bene avendolo affrontato più volte nella massima competizione europea. Il colombiano sarebbe un innesto di assoluto valore ma gioca sulla stessa fascia di Leao, per cui starà a Fonseca trovare una soluzione. Un problema non insormontabile, la volontà è chiara ma per farlo approdare in Serie A servono almeno 80 milioni di euro, una cifra enorme, che però rossoneri sarebbero pronti a sacrificare per aggregare alla squadra l’ex Porto.