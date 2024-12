Squalifica immediata dal campionato: positivo al doping | Il club gli straccia il contratto

In mattinata è arrivata una notizia clamorosa: il calciatore è stato trovato positivo al test anti doping, società e tifosi distrutti

Essendo il calcio lo sport posto maggiormente al centro dell’interesse mediatico, nel corso degli anni gli impegni sono notevolmente aumentati. Motivo per cui i guadagni sono schizzati alle stelle e conseguentemente gli stipendi di chi lavora all’interno di questo mondo.

I calciatori si ritrovano dunque a disputare un numero spropositato di partite all’anno, per le quali è praticamente impossibile essere costante. Inoltre giocare così tante volte in palcoscenici così importanti comporta uno stress fisico e psicologico pazzesco.

Motivo per cui, gli atleti spesso ricorrono ad escamotage talvolta illegali, tra cui il doping. Sono molti coloro i quali negli ultimi anni sono stati beccati ad utilizzare queste sostanze proibite e nella lista non mancano di certo nomi illustri.

C’è da dire che molte di esse una volta non lo erano, prendendo alla sprovvista il calciatore e la società. Come successe ad Angelo Peruzzi e Andrea Carnevale, che furono riscontrati positivi ad una sostanza presente nelle pillole anti-obesità che assumevano, la fentermina.

Ennesimo caso

Dopo Alejandro Gòmez dichiarato positivo dopo la vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina e Paul Pogba, pronto a rientrare a Marzo, si è registrato un nuovo caso. La notizia è arrivata da un momento all’altro, sconvolgendo i tifosi di tutto il mondo che non si aspettavano minimamente questo accaduto.

Si tratta di un calciatore che milita nel campionato più seguito al mondo, la Premier League, precisamente in una delle attuali top 4 della classifica. Momentaneamente è stato sospeso dalla FA, che nel caso confermasse il tutto lo squalificherebbe nell’immediato.

Positivo al doping

Si tratta dell’ucraino Mykhailo Mudryk. Il classe 2001, autore di 3 reti in 15 partite stagionali ma ancora a secco in Premier League, è stato trovato positivo al doping in seguito agli esiti degli esami delle urine. Enzo Maresca ha così perso una delle sue pedine chiave, macchiando una stagione sino ad ora più che ottima dati i risultati momentaneamente conseguiti.

Il club stesso, il Chelsea, ha informato i propri tifosi attraverso un comunicato sui propri canali social: “Il Chelsea Football Club può confermare che la Football Association ha recentemente contattato il nostro giocatore Mykhailo Mudryk in merito al risultato positivo in un esame di routine delle urine. Sia il club che Mykhailo supportano pienamente il programma di test della FA e tutti i nostri giocatori, incluso Mykhailo, vengono regolarmente sottoposti a test. Mykhailo ha confermato categoricamente di non aver mai utilizzato consapevolmente sostanze proibite. Sia Mykhailo che il club collaboreranno ora con le autorità competenti per stabilire cosa ha causato il risultato positivo. Possiamo aggiungere che Mudryk è stato sospeso provvisoriamente dalla FA. Il club non rilascerà ulteriori commenti”.