Guardiola, malore e annuncio in diretta: “Devo accettarlo” | Tifosi preoccupati per la sua salute

Guardiola sta vivendo un periodo molto complicato, la salute preoccupa i tifosi del City, i risultati non lo fanno stare tranquillo

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola sta vivendo un periodo difficile. Dopo un inizio di stagione come sempre ad alti livelli è arrivato un improvviso black-out, coinciso con la rottura del legamento crociato capitato al Pallone d’Oro Rodri, metronomo della mediana del club inglese.

La crisi continua come è emerso dall’ultimo turno di Champions League in cui la squadra è uscita sconfitta dalla Juventus, complicando in questo modo il passaggio alla fase successiva che potrebbe avvenire solo attraverso i playoff.

Anche in campionato la situazione non è delle migliori, con il Liverpool che ha vinto lo scontro diretto e ha allungato in vetta, costringendo i Citizens a una rimonta ancora più complicata di quella avvenuta lo scorso anno ai danni dell’Arsenal.

Guardiola ha chiesto pazienza ai tifosi, consapevole che ci vorrà del tempo per ritornare a macinare gioco e risultati e che una flessione prima o poi era inevitabile, nonostante l’elevato tasso tecnico dell’organico.

Guardiola non sta bene, le sue condizioni di salute preoccupano i tifosi

La preoccupazione è palese, soprattutto dato che non ci sono stati miglioramenti, con errori difensivi insoliti e una difficoltà inedita ad essere incisivi in fase offensiva.

Il mister ha confidato che il rendimento negativo della squadra sta avendo delle ripercussioni anche sulla sua salute: “Ho problemi di pelle. Devo prendere antistaminici da due o tre anni. Sono una persona che a volte si innervosisce. Dormo male, ho problemi a digerire il cibo. Devo sempre mangiare leggero“.

Il futuro di Guardiola è sempre più incerto

A Talksport afferma che, se dovesse arrivare l’esonero, non farà drammi: “Non ci sono allenatori, giocatori o club che non abbiano vissuto uno o due mesi difficili. Può succedere. Cosa faranno? Mi manderanno a casa? Andrei a casa. Cosa puoi fare nella vita? Accettarlo come normale. Devi accettarlo. Questa è la vita. La vita non va sempre come desideri”.

Ritrovare la forma potrebbe necessitare di un lungo periodo: “Credo sinceramente che sarà una stagione di grandi difficoltà. Dobbiamo trovare stabilità. Ma se resistiamo, per gli avversari non sarà facile affrontarci“. In un’altra recente intervista potrebbe, inoltre, valutare di fermarsi e allenare, eventualmente, solo una Nazionale.