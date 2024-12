“Non c’entra niente con il Milan”: allenatore fatto subito fuori | Annuncio ufficiale del club

Nuovo terremoto in casa Milan, la decisione è oramai stata presa: l’allenatore non ha più chance, è oramai ai margini del progetto

Il Milan di Paulo Fonseca continua a deludere le aspettative. L’andamento della squadra rossonera è così incostante da essere in grado di battere il Real Madrid al Santiago Bernabeu a non riuscire a vincere in campionato con squadre di un livello nettamente inferiore.

Lo ha dimostrato anche Domenica sera nella sfida contro il Genoa di Patrick Vieira. È mancata la finalizzazione nelle tante occasioni create, facendo sì che il match di San Siro terminasse senza reti ed impedisse ai rossoneri di recuperare terreno in classifica.

Oltre all’ennesima battuta d’arresto, il risultato pesa ancor di più per l’evento in atto quella sera. Si festeggiavano i 125 anni della nascita del Diavolo, che però ha deluso dinanzi alle sue leggende più celebri trasformando un momento di festa in una violenta contestazione da parte della tifoseria.

Tant’è che la Curva Nord si è fatta sentire anche al Dinner Gala in programma il giorno successivo. Ha intonata cori contro la proprietà e parte dei giocatori al loro arrivo, dimostrando di essersi stancati di quanto stia accadendo e di volere quanto prima una svolta.

Situazione complicatissima

È pur vero che in Champions League sono in lotta per accedere agli ottavi di finale ed in Coppa Italia sono ai quarti, ma in campionato è tutt’altra storia. Dopo 16 giornate disputate, seppur con una partita in meno, il Milan occupa l’ottava posizione.

Siamo oramai a metà campionato e le rivali scappano sempre di più. La speranza Scudetto è quasi archiviata e rischia addirittura di non finire tra le prime quattro classificate. Oltre che ad un danno morale sarebbe un danno economico enorme, che impedirebbe ai rossoneri di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Fatto fuori

Ibrahimovic ha annunciato pubblicamente di avere fiducia nel mister, ma è chiaro che qualora il Milan dovesse ottenere un risultato negativo contro l’Hellas Verona, partita valevole per la 17esima giornata di Serie A, il futuro di Fonseca sarebbe estremamente in bilico. Nonostante abbia firmato un contratto fino al 2027 a 2.5 milioni di euro stagione, la società non escluderebbe un cambio di panchina.

Ha momentaneamente sondato e valutato solo profili italiani, per evitare che un tecnico in arrivo dall’estero abbia difficoltà di adattamento, difficili da gestire a stagione in corso. Sono 3 i nomi emersi fino ad ora: Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Roberto Mancini. Il primo dichiarò già in estate di essere molto propenso ad accettare la meta, il livornese è alla ricerca di una nuova squadra dopo la burrascosa separazione con la Juventus, così come l’ex CT dell’Arabia Saudita, volenteroso di ritornare in patria, anche se non molto gradito dalla tifoseria presente sui vari social. Nelle prossime settimane si vedrà quale soluzione adopererà il Milan ma il rischio è alto e serve al più presto un cambio di rotta.