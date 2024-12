“L’ho fatto per beneficienza”: la leggenda rossonera si rasa a zero in diretta | Non lo faceva da 22 anni

La leggenda del Milan e della Nazionale Italiana compie un gesto da applausi: per beneficienza si rasa la barba dopo più di 20 anni

Parte della pubblicazione della celebre rivista Sportweek non poteva che essere dedicata al Milan. Per il Diavolo è una settimana di festa; oltre la quarta vittoria consecutiva in Champions League, festeggia i suoi 125 anni di storia.

Per celebrare questo meraviglioso traguardo al termine del 2024, il club rossonero fa le cose in grande. Sta arricchendo il suo programma di iniziative, sia in presenza che sui social, per rafforzare il proprio rapporto con i tifosi in tutto il mondo.

Il culmine dei festeggiamenti si avrà nel match tra Milan e Genoa, Domenica 15 dicembre. In quest’occasione scenderanno in campo con una maglia realizzata dalla Puma e costruita dai tifosi, che ha fatta impazzire tutto il web ed ha già registrato un record di vendite.

Nella stessa giornata darà vita alla nuova Hall of Fame della società, presentata dallo sponsor Emirates. Verranno onorate le leggende che hanno contribuito a creare la storia del Milan, ospitate in un Dinner Gala ad invito in cui si ritroveranno.

Primi inserimenti

Fino ad ora sono stati svelati i primi 3 attaccanti inseriti nella lista, scelti attraverso un processo di voto che ha coinvolto i tifosi: Marco Van Basten, Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi. Domenica saranno annunciati i restanti, poi i centrocampisti, i difensori ed i portieri.

Si iniziano a fare i primi pronostici per ogni ruolo. In porta non mancheranno di certo Sebastiano Rossi e Nelson Dida, in difesa Cafu, Paolo Maldini e dAlessandro Nesta, a centrocampo si ipotizzano Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Gennaro Gattuso.

Gesto da applausi

L’ultimo citato, nell’ultimo periodo è oggetto dei titoli di tutti i giornali. Non perchè venga discussa in maniera negativa la sua figura o per le sue prestazioni da allenatore all’Hajduk Spalato ma per i gesti compiuti extra campo che lo etichettano come uno degli ultimi Signori del calcio.

Era già stato rivelato che l’ex leggenda del Milan e della Nazionale Italiana allenasse gratis in Croazia a causa dei problemi finanziari del club e che di tasca sua pagasse parte degli stipendi. A questo si aggiunge la sua partecipazione in prima linea alla campagna di beneficienza Beard Action, che ha raccolta 10000 euro. Il classe 1978 si è rasato la barba a zero per beneficienza dopo 22 anni per promuovere l’iniziativa dedicata alla promozione della salute degli uomini.

Gennaro Gattuso has CLEAN shaved his beard for the first time in 22 years for charity. 🇮🇹👏🪒 pic.twitter.com/UGUM5y6zxr — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 11, 2024

In totale sono stati tagliati 250 baffi e barbe e raccolti un totale di 150000 euro che verranno devoluti alle leghe contro il cancro a Spalato, Vinkovci e Pola. Un atto che ha reso ancor più importante il rapporto fra Ringhio ed i tifosi dei banditi, attualmente al secondo posto in classifica ed in lotta per vincere il titolo.