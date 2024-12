L’attaccante nerazzurro vola al PSG: contratto e firma entro dicembre | 80 milioni cash per il bilancio

Colpaccio importante per la squadra francese. Il PSG ha puntato l’attaccante nerazzurro e per la firma entro dicembre offre 80 milioni cash.

L’addio di Kylian Mbappé ha lasciato un vuoto immenso tra le fila del Paris Saint Germain. Il campione francese era certamente la punta di diamante di una squadra di stelle, che però conta sempre meno sul panorama europeo.

I dirigenti della società francese hanno quindi deciso di passare al contrattacco e di provare a riprendere la politica espansiva di qualche anno fa.

In Francia, infatti, si aspettano un colpaccio di primo livello per tornare a parlare con le grandi e gonfiare nuovamente il petto. Il PSG quindi è pronto a mettere a segno un colpo importante e a proporre 80 milioni cash per l’attaccante nerazzurro. C’è chi spera nella firma già entro dicembre.

Il PSG punta l’attaccante nerazzurro

È stato senza dubbio l’eroe della scorsa stagione, in particolare nella notte della Finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ademola Lookman ha conquistato i cuori dei tifosi bergamaschi ed è certamente il giocatore di maggior valore nella squadra. Un campione che l’Atalanta ha rischiato di perdere quest’estate, ma che è riuscito a trattenere alla fine.

Tuttavia, le ultime prestazioni, in primis nel campionato, ma anche contro il Real Madrid nell’ultima sfida di Champions, hanno riacceso nuovamente i riflettori sul calciatore inglese naturalizzato nigeriano. Il PSG sembra infatti aver puntato proprio su di lui per il dopo Mbappé e ora vuole fare sul serio per portarlo a Parigi.

Un futuro in Francia?

Secondo le ultime indiscrezioni, il Paris Saint Germain vorrebbe puntare su Lookman e tentare il colpo già a gennaio. Una mossa in funzione del percorso Champions, non semplice quest’anno per i parigini senza il fenomeno Mbappé. Tuttavia, il PSG dovrà fare i conti con la resistenza dell’Atalanta, non più una provinciale in cui poter fare “razzia” di talenti.

I Bergamaschi non vorrebbero cedere il loro talento migliore, ma potrebbero dire di sì in caso di un’offerta clamorosa: 80 milioni cash. Cifra che il PSG potrebbe permettersi e che darebbe all’Atalanta l’opportunità di ottimizzare ancora di più i bilanci e fare investimenti importanti.