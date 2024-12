Baroni firma per la big a gennaio: addio Lazio, accordo immediato per il 2025 | Tifosi distrutti

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno: Baroni cambia squadra a Gennaio, firma per una storica big

È arrivata una notizia che ha gelato il sangue dei tifosi della Lazio. Marco Baroni potrebbe lasciare la squadra biancoceleste durante la sessione di calciomercato invernale, chiudendo prematuramente quello che sarebbe potuto essere un progetto vincente.

La Lazio è stata fino ad ora una delle sorprese del nostro campionato. Ad oggi la nostra Serie A è la più competitiva al mondo, ritrovandosi nelle prime posizioni 5 squadre che lotteranno per il titolo fino al termine della stagione, tra cui gli Aquilotti.

Rispetto all’inizio della stagione, la situazione si è totalmente ribaltata. Nonostante abbia perso giocatori fondamentali come Luis Alberto e Ciro Immobile e nonostante un mercato tutt’altro che oneroso, la Lazio è nelle zone alte della classifica.

Fu contestato anche l’arrivo di Baroni stesso dall’Hellas Verona, chiedendo una figura di maggiore caratura. Il mister fiorentino non si è perso d’animo, è arrivato in punta di piedi e lavorando incessantemente ne sta uscendo decisamente a petto in fuori.

Partita decisiva

Un clima tutt’altro che tranquillo per quella che sarà una della partite più importanti della stagione. Affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi, detentore del titolo, in una gara che potrà risultare decisiva per le sorti della classifica.

Entrambe non hanno intenzione di perdere terreno sull’Atalanta di Gasperini, in solitaria a 37 punti grazie all’11esima vittoria consecutiva ottenuta in campionato. Sarà una bella sfida fatta di sentimenti, passato e futuro tra due allenatori a loro modo vincenti; uno per l’incredibile salvezza ottenuta con il Verona, l’altro per la Seconda stella conquistata.

Incroci milanesi

Il futuro di mister Baroni è a quanto pare molto legato con Milano. Oltre che per la partita con i nerazzurri, potrebbe a breve intrecciarsi con quello dei rossoneri. Il Milan manca ancora di continuità con Paulo Fonseca seduto in panchina, riuscendo addirittura a trasformare una serata di festa in una bordata di fischi.

Sarebbe dovuto essere un evento celebrativo dei 125 anni, eppure San Siro è divenuto teatro di contestazione. L’amaro 0-0 ottenuto contro il Genoa di Patrick Vieira non è andato giù ai tifosi del Diavolo, che adesso pretendono una rivoluzione totale. Chiedono che venga quanto prima cambiata la proprietà, la dirigenza e l’allenatore stesso, per riottenere l’identità persa nell’ultimo biennio. Tra i contendenti per allenare la squadra 7 volte campione d’Europa potrebbe esserci proprio Baroni. Un allenatore non di spicco come tanti altri ma capace di unire lo spogliatoio ed avere continuità nei risultati, i due principali elementi che non si sono minimamente visti in casa rossonera da inizio stagione.