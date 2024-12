Messo fuori rosa il capitano: procuratore distrugge l’allenatore | “Vediamo se ha le pa..e”

Il Capitano è stato messo ai margini della rosa dall’allenatore. Decisione inaspettata: il procuratore è andato su tutte le furie

Siamo a metà settimana, il che significa che i campionati sono in procinto di ritornare. Sarà curioso vedere come torneranno le squadre che hanno partecipato alle competizioni europee, disputando l’ultima partita di questo 2024.

Tra tutti, oltre la Premier League, la lega più vista è la nostra Serie A. Il campionato italiano sta dando continuamente spettacolo su tutti i fronti in questa stagione, sia in patria che all’estero, dimostrando di essere il più competitivo al mondo.

Basta analizzare la classifica per denotare quante pretendenti al titolo ci sono. Da considerare che l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Paulo Fonseca hanno una partita da recuperare, i primi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, i secondi contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Non sorprende che il Napoli e l’Inter siano nelle zone alte, a dispetto dei rossoneri e della Juventus, abbastanza sottotono. La Lazio, la Fiorentina e l’Atalanta sono alla massima forma, un periodo che non sembra essere momentaneo perchè vogliono esserci fino alla fine della stagione.

Cambio di gerarchie

Questa prima metà di stagione non ha cambiata solamente le gerarchie del tabellone ma anche delle squadre stesse. Nello specifico, sono tanti i calciatori in Italia ad aver perso la propria fascia di Capitano, soprattutto nei top team.

La Roma mantiene Lorenzo Pellegrini che però ha avuto poco minutaggio nelle ultime settimane lasciandola a Gialunca Mancini. Il Milan preferendo Emerson Royal a Calabria l’ha ceduta a Theo Hernandez mentre la Juve ruota tra Locatelli e Cambiaso dato lo scarso impiego di Danilo

.

Fuori rosa

Doveva essere un banale conferenza pre partita di Conference League ma invece ha aperto un vero e proprio caso. Il protagonista è Cristiano Biraghi, nuovamente escluso dagli 11 titolari dal mister Raffaele Palladino. Queste le sue parole: “Domani non ci sarà neanche Biraghi per scelta tecnica – ha detto Palladino, prima di rincarare la dose – Credo che Cristiano non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa maglia. Negli ultimi tempi ha trovato poco spazio ma la scelta è tecnica e non si discute. Non mi sento di aggiungere altro”.

Una scelta di carattere ma inaspettata, che ha lasciato increduli i tifosi della Viola. Non ha però tardato la risposta del suo agente, Mario Giuffredi, che non si è di certo trattenuto: “A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via entrambi (lui e Parisi, ndr). Di sicuro dico solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha“. Animi tutt’altro che sereni nella casa di Rocco Commisso, a Gennaio bisogna assolutamente intervenire per ricostruire la fascia sinistra: lo strappo tra le parti è oramai definitivo.