Non mi hai convinto: Conte lo scarica a gennaio | Pronto il sostituto in attacco per lo scudetto

L’allenatore del Napoli sembra aver preso la sua decisione. Conte lo scarica a gennaio e il suo sostituto è già pronto per l’assalto allo scudetto.

Le due sconfitte consecutive contro la Lazio – la prima in Coppa Italia e l’ultima in campionato – hanno acceso un campanello d’allarme non irrilevante in casa Napoli.

L’allenatore dei partenopei sta infatti valutando possibili cambiamenti non solo in termini di formazione, ma anche di rosa. La vetta della classifica è – almeno per il momento persa – e qualcosa sembra essersi rotto.

Ecco quindi che mister Conte potrebbe decidere di provare il tutto per tutto e puntare ad un cambio importante nel reparto offensivo. Il tecnico pugliese potrebbe presto scaricare a gennaio un giocatore importante, soprattutto se dovessero arrivare buone notizie riguardo il possibile sostituto.

Conte lo scarica già a gennaio?

È sicuramente il periodo più difficile di Antonio Conte da quando è iniziata la sua avventura con il Napoli. In molti davano gli azzurri come favoriti per la vittoria finale, ma lo stop con la Lazio – complice anche una straordinaria Atalanta – ha fatto sì che i partenopei perdessero la vetta in campionato.

Nelle ultime ore il principale imputato delle prestazioni negative da parte del Napoli è diventato Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato protagonista di un curioso sondaggio su X proposto da Calciomercato.it. Secondo gli utenti sarebbe proprio l’ex attaccante di Roma, Inter, Chelsea e Manchester United ad essere il maggior colpevole dello scarso rendimento del reparto offensivo napoletano.

Il sostituto del giocatore

Il 54% degli utenti ha espresso la sua preferenza proprio per l’attaccante belga. In effetti, Lukaku è riuscito a raccogliere solo 5 gol in quindici presenze tra Coppa Italia e Campionato. Un andamento troppo deludente per una squadra che – senza Coppe europee – ha come principale obiettivo quello di tornare in Europa e vincere il campionato.

Nelle ultime ore, inoltre, si sta facendo anche il nome di un possibile sostituto. Simeone potrebbe essere l’alternativa interna già a disposizione del Napoli. Ma se Lukaku dovesse dire addio agli azzurri già a gennaio, De Laurentiis potrebbe provarci per David, attaccante del Lille in scadenza di contratto.