Mister non voglio restare: Inzaghi lo manda via in A a gennaio | Colloquio lunghissimo nella notte

Dopo una lunghissima chiacchierata, la decisione è ufficiale: Inzaghi lo boccia, lo manda via già nel mercato di Gennaio

Dopo la netta vittoria per 3-1 sul Parma di Pecchia, l’Inter di Simone Inzaghi è proeittata alla sfida di stasera di Champions League. Affronterà un avversario ostico, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che potrebbe mettere a repentaglio la loro imbattibilità.

Ebbene sì, il Biscione ha disputato fino ad ora 5 partite nella massima competizione europea per club, con 4 successi ed 1 pareggio. Occupa attualmente il secondo posto in classifica, dietro solo allo straordinario Liverpool di Arne Slot.

Il nuovo format a girone unico da 36 squadre sembra piacergli. Nonostante il numero di partite sia aumentato si stanno comportando alla grande. Manca dunque ll’ultimo sforzo e si qualificherà per gli ottavi di finale del torneo, mettendo il primo tassello all’interno del puzzle.

Il tabellone che decreterà chi accederà alle fasi finali sarà delinato nelle prossime settimane. I nerazzurri sono ansiosi nel voler conoscere i propri avversari, perchè uno dei loro obiettivi stagionali è quello di arrivare fino infondo, provando l’impresa di riportare a Milano la Coppa dalle grandi orecchie.

Calciomercato invernale

È giusto pensare al futuro ma ancor di più al presente. Siamo agli sgoccioli del 2024, un’annata enormemente positiva per l’Inter in termini dei risultati, manca poco per accogliere l’anno nuovo e la nuova sessione di calciomercato, che torna con una novità. Cambia la durata: aprirà il 2 Gennaio e chiuderà il 2 Febbraio.

La dirigenza nerazzurra guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sta già ragionando su come agire, sia in entrata che in uscita. Per le condizioni attuali della rosa arriverà un nuovo colpo solo alle giuste condizioni; per il momento si è maggiormente concentrati sul far fuori gli esuberi.

Non c’è più tempo

Uno di questi è Marko Arnautovic. Arrivato da un’ottima stagione disputata con la maglia del Bologna nell’estate del 2023, ha totalmente deluso le aspettative. Complice il poco minutaggio ed una precaria condizione fisica non ha impattato come sperato, motivo per cui è arrivato il momento di separarsi dall’Inter.

In questa stagione ha segnato solamente una rete ed ha collezionato 66 minuti in 5 gare da subentrato. Troppo poco per un calciatore della sua esperienza, anche se c’è da considerare la folta concorrenza del reparto offensivo del club nerazzurro, che oltre dall’austriaco è formato da Thuram, Lautaro, Taremi e Correa. A lui starebbe pensando il Torino, orfano di Zapata causa infortunio, che lo vorrebbe acquistare già da Gennaio. I granata lo vorrebbero a titolo gratuito essendo in scadenza di contratto e gli offrirebbero un accordo da 18 mesi, a patto che si riduca l’ingaggio. Sta all’Inter ed Arnautovic decidere, ma attualmente non sembra esserci un’altra soluzione.