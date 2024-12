“Ha scommesso sul calcio”: l’allenatore bianconero immortalato al casinò | Scoppia il caso in serie A

La bomba è stata sganciata, scoppia un’altra vicenda in Italia: l’allenatore bianconero è stato scoperto a scommettere

Il fenomeno delle scommesse in Italia sembra non aver mai fine. Dopo i tanti scandali che si sono verificati nel nostro paese, tra cui il più recente che ha coinvolto principalmente Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, scoppia un nuovo caso, che ha lasciato tutti sotto shock.

Si credeva non si creassero più situazioni del genere o quantomeno che passassero anni. Invece dopo solo un anno dall’accaduto nasce una nuova vicenda, che non fa altro che mettere nuovamente sotto cattiva luce il nostro calcio.

Una notizia che sconvolge perchè coinvolge uno degli allenatori più famosi della nostra Serie A. Ed è ancora più assurdo che si tratti proprio di uno degli allenatori del centrocampista bianconero, il che ha fatto sorgere una domanda più che spontanea a molte pagine web e ai letotri.

Come può un mister educare ed aiutare un calciatore che soffre di ludopatia se è lui stesso a scommettere? E perchè deve essere proprio lui a farlo se ha conseguito una carriera piena di successi ed è tra i più titolati di sempre?

Ennesima rivelazione

Chi ha svelato tutto non può essere altro che Fabrizio Corona. Il noto giornalista ha pubblicato su Dillinger, il suo sito privato, foto e video che lo incriminavano mentre giocava una schedina, sottolineando che l’importo in gioco era di circa 3000 euro. È da lui che sono partite le indagini sui due calciatori della Nazionale, che hanno pagato con un’ammenda ed una squalifica.

Ha inoltre aggiunto che non era la sua prima volta che questa figura venisse associato al mondo delle scommesse. Una circostanza illogica, dato che per regolamento un tesserato alla Figc non può puntare sulle partite di calcio professionistico.

Scommettitore abituale

Stiamo parlando di Massimiliano Allegri, attualmente senza squadra dopo l’addio post vittoria della Coppa Italia. Le prove lo ritraggono al casinò di Montecarlo, durante il periodo del Covid dato la mascherina indossata. Corona ha reso pubblico la cifra vinta durante quella serata, che si aggirava intorno ai 30000 euro, e su quale campionato scommettesse.

Dice che puntava molto sulla Serie B, che la guardava dal cellulare mentre era impegnato ai vari tavoli da gioco. Nulla di illegale sia chiaro, non ci sono indagini in corso attualmente ma c’è solo da capire se in quel periodo aveva già firmato per ritornare sulla panchina della Juventus o meno.