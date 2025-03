Giampiero Gasperini ha detto sì “alla Nazionale”: “Questa squadra piace a tutti” | Prende il testimone di Spalletti

Le parole di Gasperini lasciano poco spazio a interpretazioni, il tecnico è pronto a lasciare l’Atalanta e a sposare il progetto della Nazionale

Gian Piero Gasperini è al nono anno al timone dell’Atalanta che ha portato ai vertici del calcio italiano e internazionale. I bergamaschi hanno trionfato lo scorso maggio, alzando l’Europa League, un trofeo che mancava nella bacheca del club lombardo. Un’ascesa frutto di un lavoro in sinergia con la dirigenza e che ha visto la valorizzazione di molti giocatori, ceduti con plusvalenza e sostituiti con scommesse rivelate azzeccate.

Il mister è ancora in corsa per la vittoria del campionato, con sei punti di distacco dall’Inter capolista, a nove giornate dal termine. La sconfitta nello scontro diretto, nell’ultimo turno, ha spento l’entusiasmo di una piazza che ha poco da recriminare alla propria squadra.

Con la qualificazione alla prossima Champions League da blindare, l’Atalanta si prepara al rush finale di un’altra stagione da protagonista, con un attacco prolifico e una difesa arcigna. Pesa il rendimento di questo inizio di 2025 in casa, con ancora nessuna vittoria conquistata.

Una media punti che è, comunque, da lodare, in un campionato in cui le rivali si erano rinforzate e dovevano dare filo da torcere a Gasp, in grado di sorprendere gli avversari e portarsi al terzo posto in classifica.

Gasperini e il suo futuro ancora da scrivere

I nerazzurri si esprimono meglio in trasferta, dove sono letali in contropiede, sfruttando la velocità dei propri centravanti. Gasperini dovrà incontrarsi a breve con i Percassi per capire se ci sono, da ambo le parti, i presupposti per continuare insieme.

In occasione della consegna del Premio Bearzot, l’attuale mister dell’Atalanta, ha, però spiazzato con una dichiarazione che riguarda il suo possibile approdo sulla panchina di una Roma che è ritornata a splendere sotto l’egida di Claudio Ranieri.

Gasperini e la Nazionale, uno scenario che è più vivo che mai

Gasperini ha aperto alla possibilità di fare un’esperienza nella Capitale: “Piazza straordinaria, pubblico incredibile motivo d’orgoglio l’interesse della Roma, ma navighiamo a vista. Difficile prevedere quello che succederà nel futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti“.

Il paragone con la Nazionale stupisce sia i tifosi dell’Atalanta, che sperano che resti a Bergamo, sia quelli della Roma che sognano l’arrivo di uno degli allenatori più innovativi d’Europa.