“Devi vendere, vattene”: tifosi in campo, lanciano di tutto | Contestazione mai vista contro la società

Fumogeni in campo - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

I tifosi hanno invaso il terreno di gioco per protestare nei confronti della squadra e della società, arriva la sconfitta a tavolino

In tutte le categorie del calcio italiano siamo al rush finale del campionato, con la tensione che aumenta di partita in partita. Alcuni club hanno disputato un’annata migliore delle previsioni, altri hanno rispettato gli obiettivi prefissati, altri ancora devono registrare un rendimento inferiore alle aspettative e alle potenzialità dell’organico.

I motivi possono essere molteplici. La qualità degli interpreti non sempre basta per portare a casa risultati. La coesione e il clima sereno all’interno dello spogliatoio ha un’importanza cruciale, così come la capacità dell’allenatore di valorizzare i giocatori a disposizione.

Anche nel calcio dilettantistico la strategia del mister può fare la differenza, anche se gli allenamenti sono minori nel corso della settimana visto che la maggior parte dei giocatori hanno un altro lavoro.

Ogni domenica i tifosi si presentano allo stadio per sostenere la propria squadra del cuore e regalarsi due ore di gioia e spensieratezza. Anche a livello locale le partite sono spesso sentite sia sul terreno di gioco che sugli spalti, con rivalità che non hanno niente da invidiare a quelle conosciute nel panorama nazionale.

Dopo il goal dello svantaggio è scoppiato il putiferio

Nel girone B della Prima categoria toscana la classifica è corta al vertice, a due giornate dal termine, e domenica era un turno fondamentale per delineare le sorti per la promozione.

Il Ponsacco ospitava tra le mura amiche il Montenero, penultimo e condannato ai playout per evitare la retrocessione. Un impegno abbordabile per i rossoblu che avevano ancora qualche barlume di speranza di agguantare la vetta, occupata dal Castiglioncello.

I tifosi hanno impedito alla partita di terminare

Dopo che i padroni di casa sono passati in svantaggio, la reazione dei tifosi è stata veemente, con una protesta che ha fatto il giro delle testate e del web, visto che hanno impedito la conclusione regolare della partita. La società al centro della contestazione, incapace di individuare i profili ideali per vincere il torneo.

Lancio di oggetti e fumogeni in campo hanno fatto propendere il direttore di gara di interrompere prima e sospendere del tutto la gara, con una sconfitta a tavolino e una multa salata che dovrebbero arrivare a breve per il Ponsacco che conclude nel peggiore dei modi il campionato.