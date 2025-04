Incendio in Campo: hanno preso fuoco le tribune in serie A | Partita persa “2-0” a tavolino

I tifosi fanno scoppiare un incendio in tribuna, panico sugli spalti e la partita è sospesa, arriva la sconfitta a tavolino

A poche giornate dal termine del campionato, l’agonismo e la tensione sono alle stelle. Punti pesanti in palio per centrare gli obiettivi stagionali. Anche in serie A l’esito è incerto sia al vertice che nella zona retrocessione, con la sola Monza che pare spacciata.

In vetta l’Inter e il Napoli sono destinati a un testa a testa che potrebbe decidersi anche all’ultimo turno, con nessuna delle due squadre che è intenzionata a gettare la spugna.

E ancora è accesa la lotta per il quarto posto, con il Bologna e la Juventus distanziate di un solo punto. La Roma e la Lazio seguono e hanno le carte in regola per risalire ulteriori posizioni e dare filo da torcere alla squadra di Vincenzo Italiano e di Igor Tudor.

Il calendario prevede alcuni scontri diretti che potrebbero indirizzare le sorti delle squadre coinvolte per i piazzamenti europei che comportano guadagni economici degni di nota e influiscono anche sulla pianificazione della campagna acquisti della prossima estate.

Un incendio è scoppiato in tribuna dopo l’ennesimo goal subito

In Francia il Psg si è già laureato campione di Francia con largo anticipo, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi sta lottando per qualificarsi alla prossima Champions League.

Nello scorso fine settimana era di scena il match tra le ultime due della classifica della Ligue 1. Il Montpellier ospitava il St.Etienne. La gara è stata sospesa all’inizio del secondo tempo, e poi fermata del tutto a causa del lancio di fumogeni in campo e verso la tribuna, con un principio di incendio.

I tifosi non accettano la retrocessione in B e hanno contestato la società e la squadra

L’arbitro, su indicazione delle autorità di sicurezza, ha deciso di non riprendere l’incontro. Tutto è avvenuto quando i padroni di casa hanno subito la rete del 2 a 0. Una sconfitta che stava avvenendo in campo e che dovrebbe essere confermata a tavolino. Ma non è finita qua.

Nella notte sono avvenute esplosioni davanti all’albergo del St.Etienne mentre le tv locali riferiscono anche di tafferuglio fuori dallo stadio. La situazione dei transalpini è tragica, con la retrocessione a un passo, ma ciò non giustifica questa reazione esasperata da parte di un gruppo di sostenitori.