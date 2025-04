Entrata killer: si è rotto tibia e perone | Rosso e denuncia alla Polizia, non era mai successo in Campionato

Il fallo è stato intenzionale e gli ha spezzato una gamba, oltre alla squalifica è stato pure denunciato, un episodio mai visto in Italia

Il calcio rappresenta una passione che unisce milione di italiani, sia sugli spalti che sul terreno di gioco. Nelle categorie inferiori, dove lo sport è vissuto in modo dilettantistico, allenarsi e affrontare le partite nel fine settimana rappresenta un momento di unione e di divertimento, oltre all’aspetto agonistico che non manca mai.

Rivalità locali sono spesso molto sentite e non hanno niente da invidiare con quelle più conosciute. Interventi al limite della regolarità servono per intimidire gli avversari e per sopperire a qualità tecniche che spesso sono poco presenti.

Non deve, però, mancare mai il rispetto minimo sia nei confronto dei rivali che del direttore di gara, spesso bersagliato anche da chi assiste alle partite, in disaccardo con i suoi fischi.

Anche i campionati inferiori stanno per volgere al termine, con molte società che non hanno ancora deciso il loro destino, con obiettivi da centrare e risultati che corrispondono o meno alle previsioni di inizio stagione.

La stagione sta per finire, gli animi si scaldano, tutto è ancora da decidere

Le ultime partite risentono delle fatiche accumulate nei mesi precedenti, con poca lucidità e il timore di deludere le aspettative della comunità. E così, scendere in campo diventa un impegno fisico e mentale non di poco conto.

Un fatto molto grave è capitato in provincia di Padova, in una partita valida per il campionato di terza categoria, sospesa in seguito della rissa provocata da un intervento scellerato.

Espulso e denunciato, ha rotto tibia e perone all’avversario, la partita è stata sospesa

Il responsabile è Mattia Piva, giocatore del Vigonovo Tombelle, che è stato persino denunciato per lesioni personali aggravate dopo avere rotto tibia e perone a Fabio Cecchinato, calciatore del Carpine 2016.

L’episodio risale all’ottobre 2022. A dieci minuti dalla conclusione della gara, Cecchinato commette fallo. Gli animi si scaldono al punto che Piva lo colpisce con un calcio violento, provocandogli una frattura scomposta. L’ambulanza è intervenuta e l’arbitro ha sospeso l’incontro. Il giudice sportivo ha, poi, squalificato per due mesi Piva, ma anche Cecchinato per tre turni.