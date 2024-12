Scambio Milan-Juve: prestito secco a gennaio | Da stella di Thiago Motta a scarto gratis

Da beniamo a scarto della Juventus: Thiago Motta ha perso tutta la fiducia in lui, ha già le valigie pronte per Gennaio

La Juventus di Thiago Motta non riesce ad ingranare. In Serie A ha registrata l’ennesimo pareggio, questa volta contro il Lecce di Marco Giampaolo, divenendo la squadra con più pareggi in un anno solare nella storia del calcio italiano.

Il match all’Allianz Stadium di Torino è terminato 1-1. Non è bastata la rete di Andrea Cambiaso a congelare il risultato ma ci ha pensato l’ex rossonero Ante Rebic, che ha fatto esplodere di gioia la squadra pugliese grazie alla rete siglata nei minuti di recupero.

Il terzo consecutivo tra Campionato e Champions League, per un totale di 6 solamente nell’ultimo mese. La squadra bianconera è affetta dalla stessa pareggite che colpì Massimiliano Allegri nei primi mesi del 2024, sancendo come la cura dell’italo brasiliano non abbia avuto ancora l’effetto sperato.

Serve un evidente cambio di rotta, serve che le partite vadano chiuse e che si porti il risultato a casa. Siamo a Dicembre e già sono a –6 dalla capolista, il Napoli di Antonio Conte, un gap che potrebbe crescere ancor di più se si lasciano ancora altri punti per strada.

Totale emergenza

Non è da tralasciare il totale stato di emergenza in cui si trova la Vecchia Signora. Ci sono almeno 3 competizioni a cui far fronte ma sono pochi i calciatori da far ruotare. Troppi infortuni, molti di questi così gravi da renderli indisponibili fino a fine stagione.

Due di questi sono Bremer e Cabal, out entrambi per la rottura del legamento crociato. Alla lista si aggiungono Vlahovic per un infortunio muscolare e Milik che non riesce a recuperare dall’operazione al menisco, che costringono la Juventus a schierare Weah come punta centale. Infine Savona e McKennie, entrambi per affaticamento muscolare.

Scambio con i rivali

Una situazione che porta i dirigenti a pianificare la prossima sessione di mercato invernale, per aumentare la coperta bianconera, ad oggi troppo corta. Si lavora in particolar modo a centrocampo, dove oltre gli atleti citati in precedenza, non c’è nemmeno Douglas Luiz per il quale non sembra esserci più spazio.

Il brasiliano, arrivato in estate dall’Aston Villa insieme alla sua compagna Alisha Lehmann che gioca stabilmente nella Juventus Women, è passato dall’essere fortemente voluto dal mister al divenire un esubero, tanto da esser già inserito ell’elenco dei partenti. Al suo posto, la squadra piemontese ha messa gli occhi su un centrocampista degli storici rivali del Milan, Loftus Cheek , motivo per cui starebbero trattando per uno scambio di cartellini. Anche l’inglese, con l’arrivo di Paulo Fonseca, sta collezionando un basso minutaggio, condizioni che renderebbero l’operazione possibile e risolverebbero un problema ad entrambe le società.