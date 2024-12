Pogba richiamato in squadra: l’emergenza costringe la Juve | Subito pronto a scendere in campo

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. La Juventus ha bisogno di lui: Paul Pogba richiamato dai bianconeri

La Juventus di Thiago Motta sembra non saper più come vincere una partita. In campionato ha pareggiata contro il Lecce di Giampaolo, lasciando il Napoli di Antonio Conte capolista a +6 e diventando la squadra con più pareggi nella storia della Serie A in un anno solare.

Terzo pareggio consecutivo considerando anche la Champions League, contro una squadra che non avrebbe dovuta dare problemi. Ed invece la rete di Andrea Cambiaso non è bastata, ci ha pensato l’ex milanista Ante Rebic ad equilibrare il risultato nei minuti di recupero finali.

Un 1-1 amarissimo che forse definisce che la Vecchia Signora non sia pronta per lo Scudetto. È pur vero che l’italo brasiliano ha la rosa in totale emergenza ma sono troppi i punti lasciati per strada, che a lungo andare fanno un’enorme differenza.

D’altra parte è difficile far meglio se la tua punta centrale è Weah falso 9, con Vlahovic e Milik indisponibili. Tante occasioni create ma tanti problemi nel finalizzarle, un problema che i bianconeri hanno da tempo, senza il quale parleremmo di una classifica diversa.

Voglia di passato

I tifosi sono delusi dalle recenti prestazioni della squadra ma c’è un calciatore in particolare che ha deluso totalmente le aspettative. Si tratta di Teun Koopmeiners, arrivato in estate per 60 milioni di euro, che non ha ancora trovato la via del gol e non riesce ad incidere come ai tempi dell’Atalanta.

Motivo per cui, arrivati a Dicembre, le speranze stanno venendo meno, invocando addirittura un ritorno di Paul Pogba. Il primo ritorno del centrocampista francese è stato un incubo tra gli infortuni e la squalifica per doping, ma sono pronti a riaccoglierlo per svoltare la stagione grazie alle sue immense e ben note qualità.

Chiamato da tutti

Il Polpo, così chiamato per la sua capacità di arpionare il pallone, è diventato protagonista di un siparietto con Allegri, seduto in tribuna per assistere alla sfida tra Tottenham e Roma in Europa League. Al mister è stato passato un cellulare ed in videochiamata c’era proprio l’ex Campione del Mondo che da poco aveva rescisso il contratto.

Per vedere #Koopmeiners giocare in infradito avrei risparmiato 60mln e provato a recuperare #Pogba Che anche da fermo vale 60 Koop #LecceJuventus — Marcello (@Marcello1358901) December 1, 2024

Un evento che i sostenitori della Juventus vorrebbero accadesse anche con Thiago Motta, che proprio poche settimane fa non ha rinnovato la fiducia al classe 1993. Sono più che convinti che sia l’uomo giusto, perchè la squadra è in emergenza per i troppi infortuni e serve un calciatore che detti i tempi di gioco e risolva le partite con i suoi guizzi da fuoriclasse.