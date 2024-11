Ennesimo stop: Thiago Motta non ne mette 11 | Medici preoccupati per il difensore

Ancora cattive notizie per Thiago Motta. Questa volta avrà difficoltà nel mettere 11 giocatori in campo: ecco perché i medici sono preoccupati.

Sembra una vera maledizione quella che sta vivendo la Juventus di Thiago Motta. La squadra bianconera, nonostante i risultati non esaltanti, ma comunque nemmeno tremendamente negativi, deve fare i conti con la sfortuna.

I numerosi infortuni subiti dalla rosa guidata dall’ex allenatore del Bologna stanno decimando letteralmente la squadra. Una situazione ampiamente vissuta nel match – poi pareggiato – contro l’Aston Villa, quando Thiago Motta aveva a disposizione in panchina solo 4 giocatori di movimento.

Ma ora la situazione per il mister bianconero potrebbe essere ancora più grave. I medici della Juventus sono infatti seriamente preoccupati per il difensore. Thiago Motta questa volta potrebbe avere difficoltà a mettere 11 giocatori in campo.

Ancora un infortunio per Thiago Motta?

Il tecnico della Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio da parte di Savona. Il giovane difensore ha alzata bandiera bianca durante il match della Juventus di Champions League contro l’Aston Villa. Il terzino è uscito al ’66 per via di un fastidio che lo ha costretto ad abbandonare il campo e lasciare il posto a Danilo.

Attualmente il giovane bianconero è affidato alle cure dello staff medico, il quale avrà il compito di capire l’entità dell’infortunio. L’entità dell’infortunio è ancora sconosciuto, ma alla Continassa non si respira aria di ottimismo e il terzino potrebbe essere indisponibile per la prossima sfida contro il Lecce.

Ancora infortuni per la Juventus

Quello che sta vivendo Thiago Motta è sicuramente il momento più complicato da quando è arrivato a Torino. Con l’infortunio di Savona, infatti, il reparto difensivo è fortemente in crisi. L’assenza di Bremer e Cabal – i due potrebbero restare fuori per il resto della stagione – era giù piuttosto preoccupante e lo stop di Savona potrebbe costringere Giuntoli ad intervenire sul mercato già a gennaio.

Savona si aggiunge infatti alla lunghissima lista di infortunati della Juventus. Attualmente non sono a disposizione di Thiago Motta Douglas Luiz, Nico Gonzalez, McKennie, Milik, Vlahovic e Adzic. A questi si aggiungo ovviamente Bremer, Cabal e ora Savona.