Il terzino rossonero va a Napoli: scambio deciso da Conte | A zero addio al capitano

È stato tutto deciso nella notte, ok da entrambe le parti per lo sviluppo della trattativa: il rossonero va dai partenopei

La classifica di Serie A di questa stagione dimostra quanto il nostro campionato sia uno dei più competitivi al mondo. Analizzando la parte alta del tabellone, sono 6 le posizioni distribuite in 6 punti, con il Napoli che continua a comandare la vetta.

A seguire c’è l’Atalanta, l’Inter con una partita da recuperare, a sorpresa la Fiorentina e successivamente Lazio e Juventus. Subito dopo spunta il Milan, una rosa che non riesce a trovare continuità nei risultati, nonostante fosse tra le candidate per la vittoria finale.

Sono 14 le giornate di campionato disputate fino ad ora. Manca poco per raggiungere l’esatta metà e definire chi siano i Campioni d’Inverno, e con molte probabilità lo saranno i partenopei, ma è impossibile pronosticare chi conquisterà il Tricolore.

Lo confermano i dati stessi delle passate stagioni. Nelle ultime 5 disputate, 4 squadre diverse hanno vinto lo Scudetto. Una variabilità più che gradita dopo i 9 anni di dominio bianconero, che sancisce che la Serie A è in netta ripresa ed è ritornata a dire la sua.

Intrecci di mercato

Siamo agli sgoccioli del 2024, manca pochissimo ed a breve inizierà la nuova sessione di calciomercato invernale. Un periodo che le società sfrutteranno per rinforzarsi ed essere sempre più in linea con i propri obiettivi stagionali.

Chi sembra essere più attivo è il Napoli di Antonio Conte ed il Milan di Paulo Fonseca. Sembra che le due società abbiano dei tasselli da sistemare, espressamente richiesti da due allenatori, tanto da essere coinvolti in una nuova operazione di mercato che potrà cambiare le sorti della competizione.

Da Milano a Napoli

L’idea è stata del mister leccese, che vuole assolutamente che questo profilo si aggreghi alla sua rosa. Si tratta di Patrick Dorgu, esterno d’attacco danese del Lecce, sempre più trascinatore della squadra giallorossa, soprattutto dopo l’arrivo di Marco Giampaolo succeduto a Luca Gotti.

Con il nuovo mister i salentini stanno ottenendo ottimi risultati, il più recente, l’1-1 contro la Juventus di Thiago Motta. Chi ottiene sempre un titolo in prima pagina è proprio il 20enne, il vero fiore all’occhiello, che unisce in un unico calciatore atleticità, dribbling e senso del gol, oltre ad una incredibile duttilità. Il classe 2004 era già seguito da tempo dal Diavolo, che però ha perso terreno in seguito al pressing asfissiante di Conte, che si è anche complimentato con lui dopo il match disputato allo Stadio Maradona. Il DT Corvino preferirebbe reinviare la sua cessione a giugno, per non privarsi di un elemento fondamentale in chiave salvezza ma il Napoli vuole chiuderlo subito, onde evitare una lievitazione del prezzo del cartellino.